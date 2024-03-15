延續Glyph Interface迷幻燈效 3K有找 Nothing Phone (2a)無慮入手

今次Nothing Phone (2a)採用廠方跟聯發科聯合設計的天璣7200 Pro 5G晶片，8核心架構搭配可擴大至20GB的RAM Booster技術，時脈達2.8GHz，比初代Phone (1)性能高13%。同時雙方為此機共同設計Smart Clean及Adaptive NTFS技術，前者在長時間使用後提高UFS讀寫速度200%，後者則提高Windows檔案傳輸速度100%，與降低10%特定組件的耗電量。配合最高12GB+256GB儲存與支援45W快充5,000mAh電池、預載Android 14及3年軟體更新和4年安全性更新，全天候提供最理想的運作效率。

Nothing TrueLens引擎 驅動雙50MP眼睛

手機採用6.7吋柔性AMOLED挖孔屏，屏佔比高達91.65%，提供30Hz至120Hz更變更新率和1,300nits峰值亮度。另外，Phone (2a)配備由Nothing TrueLens引擎驅動的雙50MP像素後置鏡頭，於NFC線圈置中放置，猶如手機多了一雙眼睛。廠方指該影像引擎是一系列先進的計算演算法，包括與Google共同開發的Ultra XDR技術，以RAW格式捕獲不同曝光等級的8幀畫像，再將每個像素的亮度調整最多5倍，更準確顯示每次拍攝時高光和陰影，呈現最真實的成像。再者，今代手機重新演繹系列標誌性的Glyph Interface，透過圍繞後置鏡頭圓圈的3條燈帶，設計獨特的美感效果，用家通過燈光和聲音模式來獲取重要資訊的顯示方式。而新的Glyph Interface仍然保留了上代功能，如利用融合第三方元素的Glyph Timer和Glyph Progress等。