循環扇推介｜4部風扇消委會測試獲4.5分　最平$369有交易

還未踏入炎夏但天氣越來越熱，未想開冷氣，風扇是最佳替代品。近年興起的循環扇，令空氣更加流通涼快，又能達至省電效果。去年消委會曾測試過市面上12款循環扇的安全及效能，選出4部總評獲最高4.5分的循環扇，值得參考。



最寧靜 德國卓爾8吋座枱強風循環扇 雖然德國卓爾Summe並非名牌亦非產自德國，但這部CF-S85RD寧靜程度表現最佳，有ECO、正常、自然及睡眠4種模式可選，ECO模式能根據室溫自動調節風速。3D上下左右自動搖擺，並形成柱狀循環氣流，亦可作8段風速調控，零售價為$388至$469。

性價比高 米家智能空氣循環扇 米家循環扇（MiZLXHS01ZM）可作左右120度、上下90度的全方位送風，每分鐘18立方米的送風量，可模擬5段自然風速，最遠可達10米。可利用米家應用程式及AI語音控制操控，官網零售價為$369，為4部當中最平。

送風量最高 樂信牌循環扇 這部樂信牌RCF-8YE循環扇扇葉直徑21厘米，設有4段風速調節，並有正常風、自然風和睡眠風3種運行模式。可自行設定1至8小時定時關機，手動調節上下送風角度，在測試中送風量最高，達到每分鐘21.2立方米。售價為$488至$588。