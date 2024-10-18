快譯通全方位學習筆 集學習翻譯辭典於一身

多年前學習神器快譯通電子辭典，自從有了智能手機及平板後已幾乎絕跡。近來快譯通全新推出全方位學習筆，多種實用功能包括溫習默書、掃描翻譯及學習英文國際音標等，助學生專注及自主學習。
觸控屏幕控制
這支快譯通全方位學習筆輕巧易攜，機身設有3個實體鍵，備有5.8吋觸控屏幕可選擇功能及設定，按下反應算是靈敏。翻譯功能都有多種，包括掃描、雙向語音翻譯、語言語音辭典及拍照翻譯。試用掃描功能，準確度一般，雖然可掃兩行但單行更加準確，手寫字體也難以辨認，可以使用手動編輯更改。
共有英語、西班牙語、日語、韓語、印尼語等14種語言，雙向語音翻譯則有多達過百種；冷門如阿拉伯語、印度旁遮普語亦齊備，旅行就大派用場。
溫習默書功能
學習功能特別適合學生，獨有的溫習默書功能，可先掃描輸入中文或英文的詞語或文章，然後可利用讀默功能開始默書，學習筆會每句讀3次才到下一句，亦能自行調校速度及每句之間相隔時間，方便家長幫學生默書，亦能鼓勵自主學習。
其他學習功能齊全，有英文拼音、英文國際音標及中文拼音學習，並自選英式或美式口音。英文拼音為示範影片，適合小朋友觀看；進階的英文國際音標亦有發音影片，傳神準確，學習口語能更有系統。
自主學習有趣知識
最特別是古詩學習，分小學、初中及高中古詩詞及文言文，共有數百篇可供閱讀，更有註釋、詩人簡介、鑑賞等資料，播放時連背景音樂，提高學習興趣。其他功能還包括計算機、運算練習、錄音、語音轉寫，亦可使用MicroSD卡播放影片。集多功能於一身，又可減少學生分心。
快譯通全方位學習筆於全線商務印書館、中華書局、三聯書店、AEON及千色店有售，建議零售價為$1,288。查詢：5545 1520