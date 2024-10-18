快譯通全方位學習筆 集學習翻譯辭典於一身

多年前學習神器快譯通電子辭典，自從有了智能手機及平板後已幾乎絕跡。近來快譯通全新推出全方位學習筆，多種實用功能包括溫習默書、掃描翻譯及學習英文國際音標等，助學生專注及自主學習。

觸控屏幕控制

這支快譯通全方位學習筆輕巧易攜，機身設有3個實體鍵，備有5.8吋觸控屏幕可選擇功能及設定，按下反應算是靈敏。翻譯功能都有多種，包括掃描、雙向語音翻譯、語言語音辭典及拍照翻譯。試用掃描功能，準確度一般，雖然可掃兩行但單行更加準確，手寫字體也難以辨認，可以使用手動編輯更改。