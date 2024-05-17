性價比之選 一門三傑 Arlo Essential系列二代目家居攝影機與視訊門鈴 全天候智能家居安防

愈來愈多關注家居安防問題，尤其是屋企有一老一幼甚至有養寵物的朋友，希望可以透過安裝家居攝影機，時刻監察家中每位成員的動向。針對不同監控場景需要，歐洲家居安防品牌Arlo早前就分別推出Essential室內攝影機(第二代)、Essential戶外攝影機(第二代)及視訊門鈴(第二代)，以經濟實惠價位、可靠性能和高私隱性來吸引消費者。其實有留意坊間家居監控鏡頭的朋友都知道，去年消委會曾測試過市面上10款主流家用監控鏡頭的網絡安全，結果發現只有Arlo符合歐洲的網絡安全標準，所以大家識選擇啦！

第二代Arlo Essential室內攝影機升級支援2K高解像畫質顯示，鏡頭方面就提供130度寬廣視野與具備夜視功能，即使在低光甚至沒有燈光的環境下，也能清晰捕捉影像。加上鏡頭內置透過雙向通話功能的降噪音訊，清晰聆聽訪客講話。另外易於設置和安裝設計，經USB-C插入並直接連接至WLAN，方便隨處部署。針對黑客容易hack入智能家居的IoT裝置，此機提供自動隱私保護，不使用的時候用家能通過《Arlo Secure》應用程式直接將保護盾調整至閒置模式，隨時保持私密性 。

至於Arlo Essential戶外攝像機同樣具有2K解像度、130度視角及雙向降噪音訊，而升級彩色夜視功能設計，非坊間傳統產品僅提供黑白影像，用家更易識別室外狀況。鏡頭下方設有一體式聚光燈，有助嚇阻任何不速之客。再者外殼耐用性高，專為抵禦高溫、嚴寒、雨淋或日曬而設計，又內內建警報功能 ， 自動或透過Arlo應用程式手動觸發警報器。

Arlo 視訊門鈴 ( 第二代 )

Arlo視訊門鈴具有雙向音頻、夜視和整合式警報器功能，可讓用戶在門前看到更多影像，並可通過手機隨時隨地迎接客人。產品支援視訊通話，直接用手機接聽門鈴，不會錯過任何訪客；如果用家無法應門，仍可讓客人留下語音信息，方便用家進行遠程監聽。再者夜視鏡設計加上180度視角，用家可從頭到腳看清來訪者，甚至是地面上的包裹。最後售價方面，建議零售價為1,388港元。

值得一提，第二代Essential攝影機和門鈴與Arlo Secure完全兼容，簡單易用的界面可管理所有連接的Arlo產品，一站式讓用戶監控整個住宅，並在手機鎖屏狀態下立即採取行動，安枕無憂。再者透過付費Arlo Secure方案，用戶還可以使用進階功能，包括30天的影片歷史記錄、可自訂的智能活動區以發出最要的警報，以及省時自動化功能，透過編程來設定如地理圍欄、模式變化、時間表、警報等，大大提高安全性。