恐怖單機遊戲新作《紅衣小女孩 愿》正式上市　活用符咒擊退惡靈

90年代背景沉浸式恐懼體驗

《紅衣小女孩 愿》是一款第一人稱恐怖冒險解謎遊戲，承襲《紅衣小女孩》系列電影的驚悚情境，並以90年代為背景，帶來沉浸式恐懼體驗。玩家將以第一人稱視角進入遊戲，運用各種神秘力量的符咒，擊退迎面而來的惡靈。如果符咒無效，還可以使用「停止呼吸」的古老絕技，或許能助你逃出生天。

故事描述主角惠婷進入電視台工作，跟隨節目團隊到荒廢多年的渡假村取材，遇見詭異的紅翼鬼臉天蛾，同事們一個個中邪並遭遇不幸，僅惠婷倖存並昏迷住院。甦醒後，她不斷遭逢惡夢，四處求神問卜，某日巧遇靈媒陳婆婆，警告她遭怨靈附身，需重返渡假村作法，才能解除災禍。在靈媒陳婆婆協助下，惠婷重返渡假村，經歷重重關卡，探索過往悲劇，解鎖一系列事件謎團。惠婷是否能夠扭轉自己的命運呢？