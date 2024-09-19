恐怖單機遊戲新作《紅衣小女孩 愿》正式上市　活用符咒擊退惡靈

由台灣研發團隊「LLD 無限連結」自製的恐怖單機新作《紅衣小女孩 愿》於今日（19日）正式在 Steam 平台發售，並釋出上市宣傳影片。遊戲中，玩家將化身為主角惠婷，進入荒廢的渡假村，探索一切的真相，透過收集道具盡可能生存，並解開所有謎團，揭示與自身過往的牽連。
90年代背景沉浸式恐懼體驗
《紅衣小女孩 愿》是一款第一人稱恐怖冒險解謎遊戲，承襲《紅衣小女孩》系列電影的驚悚情境，並以90年代為背景，帶來沉浸式恐懼體驗。玩家將以第一人稱視角進入遊戲，運用各種神秘力量的符咒，擊退迎面而來的惡靈。如果符咒無效，還可以使用「停止呼吸」的古老絕技，或許能助你逃出生天。
故事描述主角惠婷進入電視台工作，跟隨節目團隊到荒廢多年的渡假村取材，遇見詭異的紅翼鬼臉天蛾，同事們一個個中邪並遭遇不幸，僅惠婷倖存並昏迷住院。甦醒後，她不斷遭逢惡夢，四處求神問卜，某日巧遇靈媒陳婆婆，警告她遭怨靈附身，需重返渡假村作法，才能解除災禍。在靈媒陳婆婆協助下，惠婷重返渡假村，經歷重重關卡，探索過往悲劇，解鎖一系列事件謎團。惠婷是否能夠扭轉自己的命運呢？
官方推出限時30%折扣優惠
為了帶領玩家進入最具台灣民俗傳說的恐怖冒險解謎遊戲，遊戲行銷團隊特別以90年代復古風格製作一張充滿詭譎氛圍的「喜帖」，邀請玩家參加這場令人毛骨悚然的「家宴」。此外，官方同步推出限時30%折扣優惠，遊戲主題曲與原聲帶也同步上架，讓玩家可以一同收藏，隨時重溫90年代恐怖經典記憶。
《紅衣小女孩 愿》現已在 Steam 平台上市，支援繁體中文、簡體中文與英文三種語言，並搭配中文語音。