情人節禮物2025｜電器幫過千款產品低至52折　5大優惠及折上折優惠碼

情人節快到，即日起至2月14日，電器幫ElecBoy將推出5大情人節優惠，包括消費滿$214免運優惠、10%折上折優惠券、總值$265折上折優惠、渣打信用卡減$100優惠以及Mastercard信用卡每週三專屬優惠。同場更有過千款精選產品進行大激減，優惠低至52折，至Sweet禮物大把選擇。

消費滿$214免運

於優惠期內消費滿$214，輸入優惠碼EC-VDAY即可享全單免運。

10%折上折優惠券限量搶

逢星期一至五，每日早上10時起，網站內將有10%折上折優惠券。消費滿$1314，輸入指定優惠碼，即減$131，折扣金額高達10%。另有3款情人節專屬折上折優惠券，總值金額更超過$265。顧客凡買滿指定金額，輸入指定優惠碼即可享額外折扣。

購買滿$800，輸入優惠碼VDAY40，即可享$40即時折扣。

購買滿$1500，輸入優惠碼VDAY75，即可享$75即時折扣。

購買滿$3000，輸入優惠碼VDAY150，即可享$150即時折扣。