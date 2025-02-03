情人節禮物2025｜電器幫過千款產品低至52折　5大優惠及折上折優惠碼

情人節快到，即日起至2月14日，電器幫ElecBoy將推出5大情人節優惠，包括消費滿$214免運優惠、10%折上折優惠券、總值$265折上折優惠、渣打信用卡減$100優惠以及Mastercard信用卡每週三專屬優惠。同場更有過千款精選產品進行大激減，優惠低至52折，至Sweet禮物大把選擇。
消費滿$214免運
於優惠期內消費滿$214，輸入優惠碼EC-VDAY即可享全單免運。
10%折上折優惠券限量搶
逢星期一至五，每日早上10時起，網站內將有10%折上折優惠券。消費滿$1314，輸入指定優惠碼，即減$131，折扣金額高達10%。另有3款情人節專屬折上折優惠券，總值金額更超過$265。顧客凡買滿指定金額，輸入指定優惠碼即可享額外折扣。
購買滿$800，輸入優惠碼VDAY40，即可享$40即時折扣。
購買滿$1500，輸入優惠碼VDAY75，即可享$75即時折扣。
購買滿$3000，輸入優惠碼VDAY150，即可享$150即時折扣。
信用卡專屬優惠
憑指定渣打信用卡購物滿$1000，輸入優惠碼EBP-SCB100，即可享$100即時折扣。購買iPhone 16系列手機，輸入優惠碼EBP-SCB200，即可享$200即時折扣。在優惠期內的逢星期三，憑指定Mastercard信用卡購物滿$600，輸入優惠碼EBP-MC40，即可享$40即時折扣。買減價產品都用到，盡享折上折優惠。
過千款產品低至52折
優惠期間過千款熱賣產品將進行大激減，優惠低至52折！當中包括家庭及廚房電器、電子產品、電腦周邊產品、美容及個人護理產品等，包括DYSON風筒、FOREO潔面儀、FUJIFILM即影即有相機、LOGITECH滑鼠、MSI電競顯示屏、NINTENDO Switch、PHILIPS按摩槍、TOSHIBA蒸焗爐等。