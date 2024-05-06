惠而浦HKTVmall陳列開倉優惠　多款洗衣機、抽濕機等家電31折起（內附連結）

如需要購買洗衣機、雪櫃等家庭電器，不妨睇睇惠而浦HKTVmall官方旗艦店陳列開倉有沒有心水！由即日起至5月12日，惠而浦多款激抵折扣的陳列家電發售，推介其中一款7公斤上置式洗衣機，低至31折發售。

洗衣機31折最抵 上置式洗衣機備有「第6感」智能護色感應，特設60°C高效殺菌程序，殺滅高達 99% 細菌，而且有90°C滾筒消毒及4+2 SilentPro筒型壓力避震系統，容量為7公斤，1,000轉／分鐘。原價$7,198，開倉陳列價只需$2,175。 另有兩款洗衣機均有折扣優惠，除此之外Puri-Pro抽濕淨化機20公升由$3,990減至$1,415，246公升雙門雪櫃原價$4,390減至$2,679，都相當抵買。