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科技
2024-05-06 16:38:58

惠而浦HKTVmall陳列開倉優惠　多款洗衣機、抽濕機等家電31折起（內附連結）

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惠而浦HKTVmall陳列品及開盒產品開倉優惠，家電低至31折。

惠而浦HKTVmall陳列品及開盒產品開倉優惠，家電低至31折。

如需要購買洗衣機、雪櫃等家庭電器，不妨睇睇惠而浦HKTVmall官方旗艦店陳列開倉有沒有心水！由即日起至5月12日，惠而浦多款激抵折扣的陳列家電發售，推介其中一款7公斤上置式洗衣機，低至31折發售。

惠而浦開倉｜7公斤上置式洗衣機（型號: TDLR70112）原價$7,198，現售$2,175。 惠而浦開倉｜SteamFit 纖薄前置式洗衣機（型號: CWNB7002GWG）原價$6,498，現售$2,555。 惠而浦開倉｜246公升雙門雪櫃（型號: WF2T255RPS）原價$4,390，現售$2,679。 惠而浦開倉｜20公升Puri-Pro抽濕淨化機（型號: DS202HG）原價$3,990，現售$1,415。 惠而浦開倉｜7公斤上置式洗衣機（型號: TDLR70212）原價$7,598，現售$2,460。

洗衣機31折最抵

上置式洗衣機備有「第6感」智能護色感應，特設60°C高效殺菌程序，殺滅高達 99% 細菌，而且有90°C滾筒消毒及4+2 SilentPro筒型壓力避震系統，容量為7公斤，1,000轉／分鐘。原價$7,198，開倉陳列價只需$2,175。

另有兩款洗衣機均有折扣優惠，除此之外Puri-Pro抽濕淨化機20公升由$3,990減至$1,415，246公升雙門雪櫃原價$4,390減至$2,679，都相當抵買。

惠而浦開倉｜25公升4S mini蒸焗爐（型號: CS1250）原價$3,190，現售$2,175。 惠而浦開倉｜8公斤前置式洗衣機（型號: FRAL80111）原價$6,298，現售$2,745。 惠而浦開倉｜71厘米自動清洗及易拆二合一抽油煙機（型號: HC638S）原價$4,090，現售$1,795。 惠而浦開倉｜167公升雙門雪櫃（型號: WF2T170RPS）原價$3,190，現售$2,080。 惠而浦開倉｜洗衣8公斤＋乾衣5公斤前置式洗衣乾衣機（型號: WRAL85411）原價$7,098，現售$3,695。

蒸焗爐雪櫃劈價

除了陳列產品外，亦提供開盒機家電。開盒產品未曾使用，保養年期跟新機相同，且配件齊備，但外盒包裝有不同程度之瑕疵，自用不受影響。精選開盒機有熱賣產品8公斤前置式洗衣機，只售$2,745；167公升雙門雪櫃僅售$2,080，以及可3小時連續蒸氣烹調的4S mini蒸焗爐，現割價$2,175發售。

購買陳列品或開盒機均提供免費送貨服務，部分特定產品更可享有免費基本安裝服務，所有陳列產品提供1年產品保養。減價貨品數量有限，售完即止，可到惠而浦HKTVmall官方旗艦店瀏覽。

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