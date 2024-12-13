惠而浦Megabox家電優惠　$1扭蛋抽KitchenAid廚電

想入手最新最潮家電，惠而浦即日起至2025年1月26日在Megabox隆重舉行【BUILT-IN PRO x Whirlpool 家電狂賞祭】，設有4大展區，洗護或廚電產品大晒冷。現場更提供大量優惠，包括$1扭蛋獎上奬、即買即送贈品，還有打卡送禮及週末曲奇製作示範等。

特設4大家電展區，煮食系列有「電熱清洗抽油煙機」AirClean Power+系列、「MegaChef內置式蒸焗爐」及不同種類的煮食爐同步登場。全新彩色家電Coloris系列及「蒸焗皇者」4S蒸焗爐系列亦有展銷優惠。另還有不同尺寸、功能、外型的洗衣機，如Supreme Oxycare洗衣機系列及「頑漬淨」日式洗衣機系列。最後為「世界銷量No.1廚師機品牌」KitchenAid廚師機展示區，當展出系列多個型號及顏色的產品。

會場限定優惠

睇中心水家電即場入手，更有大量只限於會場發送的優惠：

●選購任何產品均可加$1參加扭蛋獎上獎，包括多款KitchenAid廚師機、電焗爐、手提式攪拌器等禮品。

●購買最新「MegaChef内置式蒸焗爐」，即可免費登記參加藍帶甜品導師烘焙班。

●購買任何廚電產品可獲贈萬潔靈廚房清潔劑。

●場內特設收集印花小遊戲，只需集齊場内4個印章，即可換取潔霸洗衣產品試用裝。

於場地指定裝置打卡，並加上#關鍵字上載至FaceBook或Instagram，即可獲贈IKEA雪糕劵乙張。而在周末更有現場示範曲奇製作，到場的小朋友可親身參與。