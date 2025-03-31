手機充電常見謬誤 讓電池更耐用的9個方法

現代人幾乎機不離手，手機電池的續航力成為日常焦慮之一。許多人為了延長電池壽命，對充電方式有各種堅持，例如「一定要用到沒電再充」「充到100%才能拔線」，甚至擔心睡覺時整晚充電會損害電池。然而，這些常見觀念其實未必正確。究竟如何充電才能讓電池更耐用？關鍵在於理解鋰電池的特性。

過度放電是電池的隱形殺手 智能手機普遍採用鋰離子電池，其壽命與「充放電循環次數」息息相關。所謂「循環次數」並非指插拔充電線的次數，而是指電池從0%充至100%的累積電量。舉例來說，若手機從50%充到滿電兩次，才會計為一次完整循環。因此，頻繁地短時間充電（例如隨時將電量維持在20%至80%之間），反而比每次都把電量耗盡再充電更有利於延緩電池老化。 過度放電是電池的隱形殺手。當手機電量低於20%時，鋰電池內部會承受較大壓力，長期處於低電量狀態更可能導致電極材料損耗。因此，建議隨手充電，避免讓手機自動關機。另一方面，許多人習慣將手機充到100%才安心，但鋰電池在滿電狀態下持續接通電源，容易產生微幅充放電循環，加速電池老化。若需要長時間充電（如夜間睡眠時），可開啟手機內建的「充電最佳化」功能，讓系統自動調節充電速度，在接近滿電時暫緩充電，直到起床前再完成最後階段的補電。

建議使用普通充電器充電 快充技術雖帶來便利，但高功率充電產生的熱量會對電池造成負擔。若非急需，建議使用普通充電器，並在充電時避免將手機放在棉被或密閉空間，以防溫度過高。此外，使用非原廠或劣質充電線可能導致電壓不穩，長期下來也會影響電池健康。 鋰電池最適宜的工作溫度約在16°C至22°C之間，極端高溫（如夏日車內）或低溫（如冬季戶外）都可能暫時降低電池效能，甚至造成永久損傷。若手機在充電時異常發燙，應立即停止使用並檢查設備。 最後，電池本屬於消耗品，隨著時間推移，其容量必然逐漸衰退。與其過度糾結充電方式，不如調整使用習慣：減少長時間玩遊戲或追劇，關閉不必要的背景程式，適度調低螢幕亮度。若發現電池健康度明顯下降，適時更換電池才是治本之道。畢竟，手機是服務生活的工具，保持彈性與效率，才能真正解放電量焦慮。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載