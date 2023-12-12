手機實測｜新代 LEICA、ZEISS 攝力全面睇 X100 Pro、小米14 Pro三鏡攝影效果

新代 LEICA、ZEISS 攝力全面睇！試 X100 Pro、小米14 Pro 三鏡影相。

說到近期頂級攝影手機，不少用家會立即想到擁有 LEICA VARIO-SUMMILUX 三鏡的 Xiaomi 14 Pro，跟加入 1 吋 IMX989 感光元件 ZEISS T* 三鏡的 vivo X100 Pro。配備頂級影像技術的兩款重點新品，均擁有能媲美專業數碼相機的拍攝表現。相對保留 1 吋 IMX989 感光元件、兼新增較前代清晰度提升 20% 精度躍遷技術主攝像模組的 X100 Pro，Xiaomi 14 Pro 就換上了具達 13.5EV 高動態範圍、具 1/1.31 吋面積的光影獵人 900 感光元件，兼提供 1,024 級 F1.42-4.0 可調光圈主鏡。另外 X100 Pro 又加入採用浮動鏡組設計的 ZEISS APO 潛望長焦鏡，能做出達 100x 數碼變焦拍攝。 Xiaomi 14 Pro 配備由 23mm 焦距 50MP 可調光圈 OIS 主鏡、75mm OIS 長焦及 50MP 14mm 廣角組成 LEICA VARIO-SUMMILUX 三鏡，攝像模組約佔用機背左方上方大半位置、突出幅度頗明顯；相對具全 50MP 輸出 ZEISS T* 三鏡，包括升級版 IMX 989 主鏡及潛望式 100x 數碼變焦 APO 長焦的 X100 Pro，攝像模組基本佔據機背上半，但整體突出幅度就較少。

原生相機介面均相當成熟的 Xiaomi 14 Pro 及 X100 Pro，兩機拍攝參數均採拉出式頁面操作，其中小米採紅色字體標示已選拍攝設定、而 vivo 則用上更顯眼的高亮黃光方塊標識。

主打影像技術部份，Xiaomi 14 Pro 及 X100 Pro 均預載豐富 LEICA 跟 ZEISS 影像模式、拍攝濾鏡與光影特效，其中小米繼續提供「大師鏡頭」人像模式拍攝；而這次 X100 Pro 就更在人像模式中，分別提供 5 組鏡頭快速切換鏡，及精美人像鏡頭圖案選擇介面。

配備 APO 潛望長焦的 X100 Pro 擁有由 0.6x 至 100x 超寬廣數碼變焦能力，而即使未加入潛望鏡，Xiaomi 14 Pro 仍具不錯 0.6x 至 70x 變焦功能。進行高倍變焦時，兩款裝置均擁有可輔助構圖的彈出式子螢幕，另外 Xiaomi 14 Pro 又擁有便利虛擬變焦圓環方便單手選擇變焦比率。實際試拍時，Xiaomi 14 Pro 跟 X100 Pro 均擁有相當出眾的手持長焦拍攝表現，在各自最長焦距設定下，兩款裝置 OIS 防震輔助構圖效果明顯，其中 X100 Pro 在 100x 焦距下，成像較預想中更清晰結實。

Xiaomi 14 Pro、vivo X100 Pro 相片試拍（點圖可放大）：

除長焦外另一考驗手機攝力的低光與夜間拍攝環境，Xiaomi 14 Pro 跟 X100 Pro 均交出相當理想答卷。其中擁有更大 F1.42 光圈、及受惠於 13.5EV 高動態範圍表現，Xiaomi 14 Pro 在低光環境拍攝仍擁有相當優秀的光暗層次還原；而用上 IMX989 感光元件兼精度躍遷技術，就讓 X100 Pro 夜間模式在保留出眾訊噪抑制表現同時，原比例相片成像細節保留，較前代明顯進步。

成像表現方面，Xiaomi 14 Pro 跟 X100 Pro 均擁有現時頂級水平手機拍攝能力。其中 1G+7P 玻塑混合光學結構主鏡，讓 X100 Pro 在複雜拍攝主體輸出相片時，鏡頭解析力跟細節還原與前代相比有明顯提升；而換上光影獵人900感光元件、配以 7P 鏡片結構的 Xiaomi 14 Pro，在出色鏡頭調校能力下，成像細節特別是四邊細部還原，同樣較前代優秀。