手機比較｜小米 14 Pro與vivo X100 Pro規格 8 Gen 3及天璣 9300晶片之爭

手機比較｜小米 14 Pro與vivo X100 Pro規格及效能一文睇清 Snapdragon 8 Gen 3及天璣 9300晶片之爭

手機新世代 Android 平台旗艦晶片組，分別有高通 Snapdragon 8 Gen 3 及 MediaTek 天璣 9300，帶來更強勁運算與圖像效能表現。現時市場尚未有這2款平台的香港版手機開售，但街場就有像 vivo X100 Pro 跟 小米14 Pro 等國行熱賣機型選擇。

同樣以 TSMC 4nm 工藝製作，規格上 Snapdragon 8 Gen 3 由 3.3GHz 時脈 Cortex-X4、3.15GHz 時脈 Cortex-A720 三核、2.96GHz 時脈 Cortex-A720 兩核配 2.27GHz 時脈 Cortex-A520 雙核，組成 1+3+2+2 架構八核平台；而天璣 9300 更以進取的 3.25GHz 時脈 Cortex-X4 四核，跟 2.0GHz 時脈 Cortex-720 四核組成 4+4 「全大核」八核運算。 手機比較｜小米 14 Pro與vivo X100 Pro玩《Antutu》表現相若 反映在效能表現上，採用 8G3 平台的 小米 14 Pro、跟配備天璣 9300 的 X100 Pro，在受測手機同為 16+512 配置下，兩機在《Antutu》V10 版測試均能輕鬆獲逾 200 萬分成績，表現大致相若；而受惠於「全大核」架構，配備天璣 9300 的 vivo X100 Pro，在《GeekBench》6.2 版多核測試，相對 8G3 平台優勢明顯。

手機比較｜測試Wild Life Extreme及光線追蹤 圖像運算方面，8G3 配備的 Adreno 750 GPU、跟天璣 9300 採用的 12 核 Immortalis-G720，在《3DMark》高效能「Wild Life Extreme」測試、「Solar Bay」光線追蹤測試表現接近；同時 小米 14 Pro、vivo X100 Pro 兩機於《GFXBench》 「Aztec Ruins」的 4K 畫質 OpenGL/Vulkan 遊戲測試，均獲 30 fps 或以上幀率表現。

手機比較｜機套、120W 快充平手 提供現時頂級效能同時，Snapdragon 8 Gen 3 跟天璣 9300 平台旗艦 小米14 Pro 與 vivo X100 Pro，包裝均齊備專屬機套及 120W 閃充配件，其中小米快充仍採用 USB-A 轉 USB Type-C 設計，而 vivo 則採兩面 USB Type-C 輸出。 配備大屏及多鏡頭拍攝功能， vivo X100 Pro 跟 小米14 Pro 兩機體積及機重頗為接近，其中 小米14 Pro 機身寬度 75.3mm、機重 223g；而vivo X100 Pro 則具 75.28mm 寬度、225g 機重，兩機手感相當接近，在同級大屏手機中頗重份量。

手機比較｜同達 3,000nit 峰值亮度 表現良好 作為新代旗艦手機，小米 14 Pro 跟 vivo X100 Pro 的螢幕正面屏佔比表現同樣出眾，其中 vivo X100 Pro 在官方規格表標明具達 93% 正面屏佔比；而小米雖未有列出確實數字，但其推有出眾邊框收窄幅度的全等深微曲屏，螢幕視野同樣相當良好。 能減輕雙眼疲勞的防藍光護眼模式，可說是現時手機顯示必備功能之一。而vivo X100 Pro 啟動預設護眼模式，螢幕偏暖同時藍光抑減相當明顯；小米 14 Pro 預設護眼模式就相對「輕手」，相對用家瀏覽螢幕，對畫面色調變化亦不會感到太突兀。 螢幕顯示質素方面，小米 14 Pro 配備了擁有高達 3,000nit 峰值亮度的 3,200 x 1,440 像素522ppi 2K AMOLED 螢幕，影像細節能細膩重現；vivo X100 Pro 亦用上同具 3,000nit 峰值亮度、2,800 x 1,260 像素 452ppi AMOLED 螢幕，兩款裝置均獲 ZREAL 認證，對應 1-120Hz 動態更新率技術。

手機比較｜安裝 Google Play快 可切換解析度 對香港用家來說，國行機在 GMS 元件方面支援與否，對手機操作體驗而言相當重要。好消息是這次 小米 14 Pro 跟 vivo X100 Pro，國行版均備齊 GMS 元件，同時相當容易自行安裝 Google Play 商店，實際試用時登入 Google 帳號，使用Chrome及YouTube等 App 無難度。 試用國行 小米14 Pro，其預載 Android 14 及 HyperOS 1.0，512GB 機型啟動後約佔用 29.5GB 儲存空間；而國行 vivo X100 Pro 則用上 Android 14 及 OriginOS 4.0 版本，512GB 機型啟動後約佔用 30.48GB 空間。音訊部份 小米 14 Pro 同時擁有自家音效及 Dolby Atmos 全景聲；vivo X100 Pro 則對應自家超級音訊，及可選高解析度音訊播放。 螢幕顯示設定方面，小米 14 Pro 及 vivo X100 Pro 均擁有詳盡螢幕解析度、畫面更新率與色彩模式設定，兩者均具可按場景自動切換畫面解析度的智能模式、跟動態 120Hz 更新率設定。