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科技
2023-12-16 08:00:00

手機消息｜Samsung傳於Galaxy S25大改設計　開拓全新FE及Fold Lite次旗艦機

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傳 Samsung 或於 S25 改設計、並開拓新 FE、Fold Lite 次旗艦機！

對大廠如蘋果、三星來說，老牌系列產品固然支持者眾，但隨時間增長產品線亦往往需要按市場環境，而進行重新定位與整合。繼日前傳出蘋果欲於 2024 重整 iPad 產品線後，最新又輪到關於三星準備重整 A 系列手機、並打算加推次旗艦定位 FE 與平價 Fold Lite 手機新品說法。

無模組開孔機背三鏡或中止

爆料達人 Revegnus 早前在其 X 帳號引述消息人士資訊，指三星會在後一代重點手機 Galaxy S25 系列（暫稱）換入新設計語言，並再重申關於大眾向 Galaxy A 系列手機產品線整合說法。

如屬實則代表近數年 S 系列手機採用的無模組開孔機背三鏡、圓滑邊框跟四邊邊角等產品特色，可能會中止於 S24 系列（跟同年採用相同設計語言的品牌其他手機）。

傳 Samsung 或於 S25 改設計、並開拓新 FE、Fold Lite 次旗艦機！

平板摺屏手機料排在來年 Z Fold6 之後

而關於次旗艦定位 Fan Edition 系列，最新說法指三星或打算推出像蘋果 iPhone Pro 手機一樣、走細屏設計但引入高效能配置，概念上可能近似細屏版本 Galaxy S Ultra。

至於平板摺屏手機方面，此前關於入門版 Fold Lite 傳言再有新資訊，據透露廠方正從無外屏、跟縮小外屏兩種原型機方案當中考慮，推出時間則頗大機會排在來年 Z Fold6 之後，且定案成數似乎不低，估計為與價格相宜的同類摺屏機作競爭。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

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