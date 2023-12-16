手機消息｜Samsung傳於Galaxy S25大改設計　開拓全新FE及Fold Lite次旗艦機

對大廠如蘋果、三星來說，老牌系列產品固然支持者眾，但隨時間增長產品線亦往往需要按市場環境，而進行重新定位與整合。繼日前傳出蘋果欲於 2024 重整 iPad 產品線後，最新又輪到關於三星準備重整 A 系列手機、並打算加推次旗艦定位 FE 與平價 Fold Lite 手機新品說法。

無模組開孔機背三鏡或中止

爆料達人 Revegnus 早前在其 X 帳號引述消息人士資訊，指三星會在後一代重點手機 Galaxy S25 系列（暫稱）換入新設計語言，並再重申關於大眾向 Galaxy A 系列手機產品線整合說法。

如屬實則代表近數年 S 系列手機採用的無模組開孔機背三鏡、圓滑邊框跟四邊邊角等產品特色，可能會中止於 S24 系列（跟同年採用相同設計語言的品牌其他手機）。