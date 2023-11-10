手機評測｜HONOR X9b太極緩震防撞保護性強 靚仔的中階手機(多圖)

HONOR 近日以兩千中的價位在香港推出了一部又跌得又靚仔的中階手機 HONOR X9b。該機是上年 HONOR X9a 的後繼機款，並於今代上再增強抗跌的能力，同時更獲瑞士SGS全機抗跌權威認證，今次手機實測就同大家睇睇這款 HONOR X9b 有幾強!

於外型設計上，HONOR X9b 採用了與上代相近的設計，並提升至6.78吋120Hz雙曲面屏幕(2652 x 1200)，屏幕頂部設有中間開孔自拍鏡頭。至於機身背面，就設有大圓型的三鏡頭及LED補燈，而今次上手是鈦銀色，港行還提供橙及午夜黑共三款配色。