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科技
2023-11-10 15:25:19

手機評測｜HONOR X9b太極緩震防撞保護性強 靚仔的中階手機(多圖)

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手機評測｜HONOR X9b太極緩震防撞保護性強 靚仔的中階手機(多圖)

手機評測｜HONOR X9b太極緩震防撞保護性強 靚仔的中階手機(多圖)

HONOR 近日以兩千中的價位在香港推出了一部又跌得又靚仔的中階手機 HONOR X9b。該機是上年 HONOR X9a 的後繼機款，並於今代上再增強抗跌的能力，同時更獲瑞士SGS全機抗跌權威認證，今次手機實測就同大家睇睇這款 HONOR X9b 有幾強!

於外型設計上，HONOR X9b 採用了與上代相近的設計，並提升至6.78吋120Hz雙曲面屏幕(2652 x 1200)，屏幕頂部設有中間開孔自拍鏡頭。至於機身背面，就設有大圓型的三鏡頭及LED補燈，而今次上手是鈦銀色，港行還提供橙及午夜黑共三款配色。

手機實測，HONOR X9b使用首研發的太極緩震技術 手機實測，HONOR X9b屏幕的整體強度提升3倍 手機實測，HONOR X9獲瑞士SGS全機抗跌權威認證

手機評測｜HONOR X9b能抵禦1.5米跌落

此外，HONOR X9b 使用首研發的太極緩震技術，使屏幕的整體強度提升3倍，即使在手機不幸掉落時也能實現軟著陸，減輕對手機的傷害。另一方面，HONOR亦在手機屏幕和中框連接中引入獨家專利材料，使屏幕周圍形成微米級空隙，有效吸收高達1.2倍的墜落衝擊力。底層架構和物料應用相互結合，為手機築起單體加固防護、環繞減振防護和圍壩密封防護三大防護層，使手機能抵禦高達1.5米的跌落。同時，HONOR亦對手機進行反覆試驗，在按鍵老化測試和重物輾壓測試的次數分別高達21萬次和2千次，平均高於業界標準，其中更模擬了多個極端場景，包括：一米雲石模擬跌落、一米水泥地模擬跌落和滾筒隨機角度跌落等，在經歷不同嚴苛條件的測試下才可成就「十面防爆」的保護性，亦令HONOR X9b 成為全球首部獲得瑞士SGS全機抗跌權威認證的智能手機。

手機評測｜HONOR X9b採用中間開孔屏設計，開孔內設有1600萬像鏡頭。 手機評測｜HONOR X9b具備屏下拍紋解鎖功能 手機評測｜HONOR X9b機底設有雙 SIM 卡插槽、喇叭及Type-C 充電接口。 手機評測｜HONOR X9b電源鍵及音量鍵設有機身的右側。

手機評測｜HONOR X9b規格

HONOR X9b 預載基於 Android 13 所編寫的Magic UI 7.2，預裝 GMS 服務，而儲存空間方面 256GB ROM 還剩餘多達 234GB 供用家使用。至於在規格效能上，HONOR X9b 配備 Snapdragon 6 Gen 1 處理器，內建 12GB RAM  + 256GB ROM，電池容量為 5800mAh等。

由各項跑分成績可見，配備 Snapdragon 6 Gen 1 處理器的 HONOR X9b 屬中階手機的水平。至於拍攝效能上，HONOR X9b搭載 1.08億像廣角主鏡頭 + 500萬像超廣角鏡 + 200萬像微距鏡。

HONOR X9b 預裝 GMS 服務 HONOR X9b 預載基於 Android 13 所編寫的Magic UI 7.2 HONOR X9b 儲存空間方面 256GB ROM 還剩餘多達 234GB 供用家使用 HONOR X9b用戶可於系統內自行設屏幕更新率 由各項跑分成績可見，配備 Snapdragon 6 Gen 1 處理器的 HONOR X9b 屬中階手機的水平。 HONOR X9b並提供電影模式、多鏡錄像、AI攝影、高像素模式等 HONOR X9b搭載 1.08億像廣角主鏡頭 + 500萬像超廣角鏡 + 200萬像微距鏡

手機評測｜HONOR X9b鏡頭

至於拍攝效能上，HONOR X9b搭載 1.08億像廣角主鏡頭 + 500萬像超廣角鏡 + 200萬像微距鏡。

並提供電影模式、多鏡錄像、AI攝影、高像素模式、延時攝影、廣角、大光圈、夜景模式、超級微距、人像模式、專業模式、慢動作、全景、濾鏡、水印、笑臉抓拍、聲控拍照、定時拍攝、文檔矯正、微電影等拍攝功能。

以下是 HONOR X9b 拍攝質素:

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HONOR X9b鏡頭實測 HONOR X9b鏡頭實測 HONOR X9b鏡頭實測 HONOR X9b鏡頭實測

由於HONOR X9b 具備抗跌及配備 Snapdragon 6 Gen1 處理器，以同一價位手機中屬罕有，如果想平玩曲芒機的話， HONOR X9b 是一個不錯的選擇。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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