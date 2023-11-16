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科技
2023-11-16 10:50:00

手機評測｜OPPO Find N3 Flip外屏支援60種應用程式 功能比上代大大提升

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OPPO Find N3 Flip 實測。

OPPO Find N3 Flip 實測。

OPPO 早前於香港推出新一代折疊屏手機 Find N3 及 N3 Flip，兩款手機推出後於香港市場相當受歡迎，當中細折疊屏 Find N3 Flip 於功能及拍攝效能上都提升不少，今次就同大家睇睇！

外屏支援多達60種程式應用

Find N3 Flip 與上代一樣採用揭蓋摺屏設計，提供黑、粉及金三色，重量僅191g，厚度為7.8mm。 3.26 吋 AMOLED 外屏用上 720 x 382 像素 250ppi 密度 AMOLED，支援 900nit 峰值亮度及用上第 7 代康寧強化玻璃面板。外屏還支援自拍、訊息顯示、來電顯示、查看天氣及日程等，而且更支援emoji 表情回覆等基本功能。此外，今代外屏還支援多達60種應用，例如YouTube、WhatsApp、Google Map及 Gmail 等。

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Find N3 Flip 與上代一樣採用揭蓋摺屏設計。 外屏還支援多達60種程式應用。 外屏還支援多達60種程式應用。 外屏支援多達60種程式應用。 外屏支援多達60種程式應用。

屏幕配備新一代超輕鉸鏈

採用6.8吋120Hz 更新率AMOLED屏幕，同時通過 HDR 10+認證。屏幕本身的觀感就很不錯了，同時還配備了全新一代超輕固精工擬椎式鉸鏈，比起過去的鉸鏈更輕、更小，確保了輕薄機身之餘也帶來了極小極淺的摺痕，在日常使用中幾乎難以察覺。 翻蓋揭屏機罕有提供雙面 Nano SIM 卡槽，並支援雙 5G 雙卡雙待。主屏的中上方設有3200萬自拍鏡頭。機身左側設有靜音實體按鍵。

 

6.8吋120Hz 更新率AMOLED屏幕。 6.8吋120Hz 更新率AMOLED屏幕。 配備了全新一代超輕固精工擬椎式鉸鏈。 翻蓋揭屏機罕有提供雙面 Nano SIM 卡槽，並支援雙 5G 雙卡雙待。 主屏的中上方設有3200萬自拍鏡頭。 機身左側設有靜音實體按鍵。

用戶可自行拓展 RAM 的大小

至於系統方面，Find N3 Flip 預裝 Android 13 + Color OS V13.2，256GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有215GB 空間供用戶使用。系統內用戶可自行選用 60Hz及120HzFind N3 Flip加入“記憶體拓展”功能，用戶可於設計內自行拓展 RAM 的大小，用戶最多可以為手機提升12GB RAM。系統內亦可自行設定外屏的功能。

 

預裝 Android 13 + Color OS V13.2，256GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有215GB 空間供用戶使用。 Find N3 Flip 預裝 Android 13 + Color OS V13.2，256GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有215GB 空間供用戶使用。 可自行選用 60Hz及120Hz。 Find N3 Flip加入“記憶體拓展”功能。 系統內可自行設定外屏。 系統內可自行設定外屏的功能。

有旗艦手機水平

Find N3 Flip 配備 MediaTek 天璣 9200 晶片組、LPDDR5X RAM 及 UFS 4.0 儲存組合，內置等效 4,300mAh 雙電芯電池，支援 44W 閃充。Find N3 Flip 於 AnTuTu 及其他跑分有旗艦手機的水平。

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用戶可於拍攝介面內自行選擇拍攝功能。 機背搭載5,000 萬像 24mm 焦距 F1.8 OIS 主鏡、3,200 萬像 47mm 長焦以及 4,800 萬像 14mm 廣角鏡構成的Hasselblad 三鏡。

Find N3 Flip拍攝效果：

Find N3 Flip的拍攝效果。 Find N3 Flip的拍攝效果。 Find N3 Flip的拍攝效果。 Find N3 Flip的拍攝效果。 Find N3 Flip的拍攝效果。 Find N3 Flip的拍攝效果。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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