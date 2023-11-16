手機評測｜OPPO Find N3 Flip外屏支援60種應用程式 功能比上代大大提升

OPPO Find N3 Flip 實測。

OPPO 早前於香港推出新一代折疊屏手機 Find N3 及 N3 Flip，兩款手機推出後於香港市場相當受歡迎，當中細折疊屏 Find N3 Flip 於功能及拍攝效能上都提升不少，今次就同大家睇睇！ 外屏支援多達60種程式應用 Find N3 Flip 與上代一樣採用揭蓋摺屏設計，提供黑、粉及金三色，重量僅191g，厚度為7.8mm。 3.26 吋 AMOLED 外屏用上 720 x 382 像素 250ppi 密度 AMOLED，支援 900nit 峰值亮度及用上第 7 代康寧強化玻璃面板。外屏還支援自拍、訊息顯示、來電顯示、查看天氣及日程等，而且更支援emoji 表情回覆等基本功能。此外，今代外屏還支援多達60種應用，例如YouTube、WhatsApp、Google Map及 Gmail 等。

屏幕配備新一代超輕鉸鏈 採用6.8吋120Hz 更新率AMOLED屏幕，同時通過 HDR 10+認證。屏幕本身的觀感就很不錯了，同時還配備了全新一代超輕固精工擬椎式鉸鏈，比起過去的鉸鏈更輕、更小，確保了輕薄機身之餘也帶來了極小極淺的摺痕，在日常使用中幾乎難以察覺。 翻蓋揭屏機罕有提供雙面 Nano SIM 卡槽，並支援雙 5G 雙卡雙待。主屏的中上方設有3200萬自拍鏡頭。機身左側設有靜音實體按鍵。

用戶可自行拓展 RAM 的大小 至於系統方面，Find N3 Flip 預裝 Android 13 + Color OS V13.2，256GB ROM 版扣除原裝系統後，仍有215GB 空間供用戶使用。系統內用戶可自行選用 60Hz及120HzFind N3 Flip加入“記憶體拓展”功能，用戶可於設計內自行拓展 RAM 的大小，用戶最多可以為手機提升12GB RAM。系統內亦可自行設定外屏的功能。

有旗艦手機水平 Find N3 Flip 配備 MediaTek 天璣 9200 晶片組、LPDDR5X RAM 及 UFS 4.0 儲存組合，內置等效 4,300mAh 雙電芯電池，支援 44W 閃充。Find N3 Flip 於 AnTuTu 及其他跑分有旗艦手機的水平。

Find N3 Flip拍攝效果：