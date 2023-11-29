手機評測｜Samsung Galaxy M34 5G三鏡頭焦距切換順手 兼具護眼模式及6,000mAh 大電

想入手2000元或以下價位抵買 5G 手機，又希望享有更佳裝置體驗的話，三星早前在香港發表的大眾向新作 Galaxy M34 5G或許幫到你。街場價低位平穿 $1,800，帶來 5,000 萬像 OIS 三鏡、同價位罕有 120Hz 更新率 Super AMOLED 螢幕等中高價手機體驗。

本文刊登時，港版 6+128 儲存配置 Galaxy M34 5G 手機，在先達地面層、總統 2 樓跟深之都 2 樓等街場價商號，現金價低位報 $1,780 平穿 1 千 8 港元關口，比連鎖大鋪原價 $2,298 上架有逾 $500 港元減幅，且現貨庫存頗為充足，入手難度不高。作為入門 5G 手機，M34 齊備實用功能包括 3.5mm 耳機、Micro SD 擴充、側邊指紋鍵及達 6,000mAh 大容量電池，彈性十足。

Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜螢幕120Hz 更新率

而比起同價位入門 5G 產品，Galaxy M34 5G 主要賣點之一為「足料」配備 6.5 吋 2,340 x 1,080 像素 120Hz 更新率 Super AMOLED 螢幕，較絕大部份使用 TFT 面板入門手機，除擁有更出眾相片瀏覽表現外，實試以護眼模式瀏覽網頁，藍光抑減程度明顯；同時其 120Hz 更新率功能，又確保影片觀賞流暢度，跟 Super AMOLED 帶來更佳色深層次，睇片表現在同價位裝置間「通殺」。

6.5 吋屏幕 Galaxy M34 具 77.2mm 寬度、208g 機重具常見大屏手機尺寸跟握感，港版 128GB 儲存在手機啟動後，約佔用系統 19% 空間；影音設定方面，M34 齊備畫面更新率與螢幕模式選項，不過 Dolby Atmos 聲效就需接上 3.5mm 耳機方可使用。