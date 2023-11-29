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科技
2023-11-29 06:00:00

手機評測｜Samsung Galaxy M34 5G三鏡頭焦距切換順手 兼具護眼模式及6,000mAh 大電

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Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜三鏡頭焦距切換入門機罕見 兼具護眼模式及6,000mAh 大電

Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜三鏡頭焦距切換入門機罕見 兼具護眼模式及6,000mAh 大電

想入手2000元或以下價位抵買 5G 手機，又希望享有更佳裝置體驗的話，三星早前在香港發表的大眾向新作 Galaxy M34 5G或許幫到你。街場價低位平穿 $1,800，帶來 5,000 萬像 OIS 三鏡、同價位罕有 120Hz 更新率 Super AMOLED 螢幕等中高價手機體驗。

Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜120Hz 更新率 Super AMOLED 螢幕同價位睇片表現「通殺」 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜啟動護眼模式瀏覽網頁，可見藍光抑減頗為明顯 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜用上省位便利機側指紋／電源鍵 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜機底有 3.5mm 耳機端子 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜實用 Nano SIM／Micro SD 兩面 3 選 2 卡槽

Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜功能齊全

本文刊登時，港版 6+128 儲存配置 Galaxy M34 5G 手機，在先達地面層、總統 2 樓跟深之都 2 樓等街場價商號，現金價低位報 $1,780 平穿 1 千 8 港元關口，比連鎖大鋪原價 $2,298 上架有逾 $500 港元減幅，且現貨庫存頗為充足，入手難度不高。作為入門 5G 手機，M34 齊備實用功能包括 3.5mm 耳機、Micro SD 擴充、側邊指紋鍵及達 6,000mAh 大容量電池，彈性十足。

 

Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜啟動後系統約佔用 128GB 儲存 19% 空間 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜啟動後系統約佔用 128GB 儲存 19% 空間 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜可以調節Ram Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜可以調節音質及音效 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜可以調節螢幕模式的白平衡等 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜可以調節螢幕更新率 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜《Antutu》V10 版 46.8 萬分成績，在同價位裝置間表現不錯

Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜螢幕120Hz 更新率

而比起同價位入門 5G 產品，Galaxy M34 5G 主要賣點之一為「足料」配備 6.5 吋 2,340 x 1,080 像素 120Hz 更新率 Super AMOLED 螢幕，較絕大部份使用 TFT 面板入門手機，除擁有更出眾相片瀏覽表現外，實試以護眼模式瀏覽網頁，藍光抑減程度明顯；同時其 120Hz 更新率功能，又確保影片觀賞流暢度，跟 Super AMOLED 帶來更佳色深層次，睇片表現在同價位裝置間「通殺」。

6.5 吋屏幕 Galaxy M34 具 77.2mm 寬度、208g 機重具常見大屏手機尺寸跟握感，港版 128GB 儲存在手機啟動後，約佔用系統 19% 空間；影音設定方面，M34 齊備畫面更新率與螢幕模式選項，不過 Dolby Atmos 聲效就需接上 3.5mm 耳機方可使用。

 

Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜可以在相片加上水印 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜預設食物、夜景等不同拍攝模式 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜拍攝時選項多 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜預設 5 組拍攝焦距

硬件表現方面，Galaxy M34 5G 採用自家 Exynos 1280 晶片組，港版 6+128 儲存在 《Antutu》V10 版獲 46.8 萬分成績，《GFXBench》各項 Normal Tier 畫質遊戲測試幀率表現穩定，在入門 5G 手機中效能及遊戲體驗算是不錯。

除了優質螢幕及同價位不錯效能，Galaxy M34 5G 在入門機中另一賣點，就是配備由 5,000 萬像 F1.8 OIS 主鏡、800 萬像廣角跟 200 萬像微距鏡項組成的三攝像模組，原生相機介面除齊備豐富拍攝模式，構圖主畫面在變焦時又預設 5 組由 0.5x 到 10x 的快速焦距切換鍵，操作順手程度媲美高階手機。以 Galaxy M34 5G 試拍相片，其 5,000 萬像 OIS 主鏡拍攝表現穩定可靠，既具 1.0x 輸出同價位相當優質成像，光學防震輔助下 10x 數碼變焦相片成像亦夠穩定清晰，不會出現空具攝影規格但輸出相片質素不佳情況。

▼Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜拍攝實測▼

 

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Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜0.5x 焦距試拍照片 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜1.0x 焦距試拍照片 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜2.0x 焦距試拍照片 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜4.0x 焦距試拍照片 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜10x 焦距試拍照片 Samsung Galaxy M34 5G手機評測｜5,000 萬像 OIS 主鏡拍攝表現穩定可靠

本身定價 2 千 3 港元左右的 Galaxy M34 5G，街價降至 1 千 8 樓下位置，但就擁有同價位手機罕見的 50MP OIS 主鏡、FHD+ 解像 Super AMOLED 大屏、6,000mAh 大電池，且整體運算及 UFS 儲存表現亦在水準以上；同時手機又完美支援各項本地 App 跟《Samsung Wallet》工具，抵玩之餘亦免卻國行機在兼容方面煩惱。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

 

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