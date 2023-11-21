手機評測｜Samsung Galaxy S23 FE設120Hz高螢幕更新率兼護眼模式減藍光 抵玩之選

手機評測｜Samsung Galaxy S23 FE設120Hz高螢幕更新率兼護眼模式減藍光 整體效能不錯抵玩之選

上月尾在港推出的三星Samsung次旗艦手機 Galaxy S23 FE，經歷近月後市價下調幅度不少，近日低位報 $4,080，較原價勁減近千元，同時亦比原版 S23 便宜約 $400元。Samsung Galaxy S23 FE擁有更大容量 256GB 儲存空間，效能價格比急增，是近期抵玩手機之選。

手機評測｜Samsung Galaxy S23 FE顏色及價錢 香港版 Galaxy S23 FE 具備薄荷綠、椰子白、芝麻灰、香芋紫色款，港版統一提供 8+256 儲存配置，本文刊登時其在總統2樓、先達地面等街場商號，低位報約 $4,080 不到 4 千 1 港元，比現時連鎖大鋪報價 $4,998（原價 $5,098）有近千港元減幅，亦較 8+128 標配 Galaxy S23 約 $4,400 至 $4,520 左右街價便宜達 $400 港元左右且儲存空間翻倍，效能價格比更佳。

手機評測｜Samsung Galaxy S23 FE 螢幕規格 雖屬 Fan Edition 次旗艦定位，Samsung Galayx S23 FE 仍配備原版同級 Dynamic AMOLED 2X 螢幕，其 6.3 吋 FHD+ 解像度帶來逼真還原相片瀏覽表現，護眼模式下瀏覽網頁藍光抑減效果明顯，對應 120Hz 動態更新率，亦使其在觀賞影片時享有更順暢體驗。值得一提的是，S23 FE 的中置開孔前鏡收細幅度比原版更高，對畫面視野影響更小。 統一配備 256GB 儲存，港版 S23 FE 啟動時約佔用 19% 儲存空間，又擁有大部份原版 S23 系列手機進階設定，像可撥出達 8GB 空間的 RAM Plus 虛擬記憶體、包括遊戲模式、對應內置立體聲揚聲器的 Dolby Atmos 聲效，及可選 120Hz 動態更新率等。

手機評測｜Samsung Galaxy S23 FE 效能及鏡頭 效能方面港版 S23 FE 配備 Snapdragon 8 晶片組，確保裝置擁有不錯運算表現，如在《GFXBench》遊戲表現測試工具中，於 Aztec Ruins High Tier 1,440p Offscreen 項目具不錯 37fps（Vulkan）及 40fps（OpenGL）成績。雖效能與配備 8G2 晶片組的 S23 原版有所差距，但仍足夠大部份日常及遊戲應用需要。 攝影功能方面，Galaxy S23 FE 跟原版一樣配備 3x 光學變焦三鏡，包括字面規格相同的 5,000 萬像 F1.8 OIS 主鏡，不過副鏡就用上 1,200 萬像 F2.2 廣角、跟 800 萬像 F2.4 OIS 長焦。好消息是 S23 FE 原生相機介面同樣提供由 0.6x 至 30x 共 7 組快速焦距切換鍵，亦齊備如黑夜亮攝等 S23 系列手機照像特效。

手機評測｜Samsung Galaxy S23 FE 拍照實測 0.6x 焦距試拍、1.0x 焦距試拍、3.0x 焦距試拍、10x 焦距試拍、30x 焦距試拍及夜景相片