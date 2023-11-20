手機評測｜Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 外觀、規格、鏡頭比較 續航力同影相邊部最勁？

產品比較Samsung Galaxy M34 Vs A34 Vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro
千零二千蚊嘅平價手機選擇好多，想平平地買部備用機或者孝子機，好多時都真係唔知點揀好。所以為咗幫大家解答呢個問題，今集我哋就搵三部$2000左右手機，Samsung Galaxy M34 、Samsung Galaxy A34 Vs 紅米Xiaomi Redmi Note 13 Pro，睇吓究竟邊一部，最好用、最抵玩？
Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro價錢+版本
首先講吓佢哋嘅售價同埋版本，兩部Samsung 機嚟到香港都係得返一個版本。官網M34 6+128GB 賣$2298，A34 8+128GB 就賣$2698，不過街價嘅話兩部機都平少少，M34同 A34分別賣 $1900 同 $2100左右。至於紅米嘅 Note 13 Pro直頭係無行貨，而今次搵返嚟嘅呢部係12+256GB，水貨賣緊1600蚊左右。
三部機喺規格上都有唔少分別，尤其主鏡頭、快叉同電量特別明顯，Note 13 Pro嘅藍牙版本仲用緊5.2，其餘兩部都係5.3。
Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro規格
之後就講外觀，6.5 吋嘅M34有深藍、淺藍同埋銀色，用咗令面塑膠機背同埋圓邊霧面邊框。6.6 吋嘅A34有黃、黑、紫、銀四隻色機背同邊框都係霧面塑膠，最後係6.67 吋嘅Note 13 Pro有黑、藍、紫、白四種色，佢就用咗霧面嘅玻璃機背同塑膠邊框。
M34同A34嘅SIM 2位都可以用嚟插Micro SD卡﹛而Note 13 Pro就冇Micro SD卡插槽，同時三部入面得A34冇3.5mm插口。就咁望機背反光嘅時候，三款都做得幾靚，不過M34只要掂一掂個機背就會痴咗啲指紋上去。
而且三部機嘅Mon明明唔同大細，但係機身都仲係差唔多咁大，原因就係M34 同 A34嘅螢幕邊框比較明顯，尤其下面嘅黑邊仲闊得好交關，令到M34 同 A34 喺觀感上差過Note 13 Pro。重量方面M34最重，而Note 13 Pro就係三部入面最輕，相差20g左右。而且三部機嘅重量分佈都好好，其實冇太大嘅分別，不過揸上手感覺就唔同。
A34邊框冇圓邊設計，Note 13 Pro 就有返少少弧度，至於M34嘅圓邊設計好好，冇其餘兩部咁鎅手，所以M34 攞得最舒服。螢幕 M34 同 A34都一樣係Super AMOLED2340 x 1080 120Hz，而Note 13 Pro 係OLED 2712 x 1220 120Hz，亮度Note 13 Pro就高其餘兩部好多。
Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 遊戲/APP使用性能
我哋就試咗3部中階手機跑分，結果係Note 13 Pro嘅分數高過M34 同 A34。作為一部中階機，CPU自然唔夠旗艦手機比，所以我哋喺試嘅時候冇咁在乎畫質效能，留意用緊嗰陣有冇lag機。
試玩U.C ENGAGE，三部都確實可以Run到隻Game，放埋一齊好明顯感受到佢哋之間嘅差距，測試入面A34嘅表現最好，由開Game到遊戲主介面都比其餘兩部快，反而最高分嘅Note 13 Pro比 M34 仲慢一啲。不過M34 會喺Loading 嘅時候彈Game，其餘兩部最多都只係有啲 lag 同 load 得慢啲，所以喺玩嗰陣，最好都係校返低嗰畫質喇。
而開Youtube、IG，最快入到介面嘅都係A34，不過除咗開APP時間，之後用落唔會有太大分別，同樣冇疾機情況，使用體驗良好。可以見到Note 13 Pro雖然跑分最高分，但係Run APP體驗都係A34較好，而M34仲要擔心佢會唔會玩玩吓彈Game。如果平時用嚟開吓APP，就唔使咁在乎佢哋嘅差距。
至於指紋解鎖，M34用側邊開關制嚟感應指紋，另外兩部就用返個Mon。M34同Note 13 Pro嘅解鎖速度基本一樣，A34就相對慢啲，而三部機嘅準確度都幾好。
Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 耗電量
電量方面，M34有6000mAh大電池，係三部入面最大，其餘兩部都喺5000左右。玩了半小時遊戲，再睇多一個鐘Youtube，結果出到嚟都幾意外。
最大電池容量嘅M34剩低嘅電量唔單止冇比其餘兩部多，甚至仲少過Note 13 Pro。睇起上嚟M34粒Chip真係冇A34同Note 13 Pro咁好，續航力度冇任何優勢？
M34 同 A34 都只係有25W快叉，而Note 13 Pro就有成67W快叉，如果鐘意叉電快啲嘅用家就可以考慮Note 13 Pro喇。
Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 攝影功能
佢哋主鏡頭像素有分別，Note 13 Pro有成2億像素，M34有5000萬，A34就得4800萬。第一張相入面，Note 13 Pro拍出來的相片顏色睇落最深，M34同 A34就偏白少少，2億像素喺依度確實見到啲效果。放大來看，Note 13 Pro仲會見到細節，另外兩部就見唔到。
三部機嘅超廣角鏡頭都係800萬像素，不過三張相影出嚟嘅效果都唔同，最差嘅係Note 13 Pro，以超廣角鏡拍攝出來紅色的樓宇矇糊，而A34同M34就仲見得幾清楚（但A34下面就已經似油畫咁，冇M34咁清晰）。
微距方面A34最高有500萬像素，其餘兩部得200萬，不過影出嚟反而係Note 13 Pro最好，細節位最足。M34 同 A34 反而失去Detail，A34 嘅背景色仲比其他兩部紅。Note 13 Pro嘅前置鏡頭有1600萬像素，M34 同 A34 得1300萬像素，不過影出來的相面部細節都差唔多。
最後就係夜間模式，三部機都係一樣，燈光有好多flare，Note 13 Pro係最嚴重。而A34同M34比，M34啲顏色對比度會好少少。
Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 總結
評測結果是A34 最好，首先佢性能唔錯、用APP體驗最好，續航同鏡頭都唔差，而且街價唔貴。除咗冇3.5mm插口，對比其餘兩部近乎冇缺點。而Note 13 Pro就係三款最平，適合常用手機影相的人，畢竟主鏡頭有2億像素，而且快叉都係三部入面最高嘅，但就沒有行貨。冇咗保養之外，仲要自己Download返Google Play，如果係買畀老人家用可能就冇咁方便。
至於M34 就好似夾心餅咁，手感可以話係最好，但係性能唔夠其餘兩部好，連價錢都唔平得去邊，所以要揀嘅話，或者相對冇咁吸引。
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