手機評測｜Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 外觀、規格、鏡頭比較 續航力同影相邊部最勁？

手機評測｜Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 外觀、性能、續航力、攝力測試比較 續航力同影相邊部最勁？

產品比較 Samsung Galaxy M34 Vs A34 Vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro 千零二千蚊嘅平價手機選擇好多，想平平地買部備用機或者孝子機，好多時都真係唔知點揀好。所以為咗幫大家解答呢個問題，今集我哋就搵三部$2000左右手機，Samsung Galaxy M34 、Samsung Galaxy A34 Vs 紅米Xiaomi Redmi Note 13 Pro，睇吓究竟邊一部，最好用、最抵玩？

Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro價錢+版本 首先講吓佢哋嘅售價同埋版本，兩部Samsung 機嚟到香港都係得返一個版本。官網M34 6+128GB 賣$2298，A34 8+128GB 就賣$2698，不過街價嘅話兩部機都平少少，M34同 A34分別賣 $1900 同 $2100左右。至於紅米嘅 Note 13 Pro直頭係無行貨，而今次搵返嚟嘅呢部係12+256GB，水貨賣緊1600蚊左右。 三部機喺規格上都有唔少分別，尤其主鏡頭、快叉同電量特別明顯，Note 13 Pro嘅藍牙版本仲用緊5.2，其餘兩部都係5.3。

Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro規格 之後就講外觀，6.5 吋嘅M34有深藍、淺藍同埋銀色，用咗令面塑膠機背同埋圓邊霧面邊框。6.6 吋嘅A34有黃、黑、紫、銀四隻色機背同邊框都係霧面塑膠，最後係6.67 吋嘅Note 13 Pro有黑、藍、紫、白四種色，佢就用咗霧面嘅玻璃機背同塑膠邊框。 M34同A34嘅SIM 2位都可以用嚟插Micro SD卡﹛而Note 13 Pro就冇Micro SD卡插槽，同時三部入面得A34冇3.5mm插口。就咁望機背反光嘅時候，三款都做得幾靚，不過M34只要掂一掂個機背就會痴咗啲指紋上去。 而且三部機嘅Mon明明唔同大細，但係機身都仲係差唔多咁大，原因就係M34 同 A34嘅螢幕邊框比較明顯，尤其下面嘅黑邊仲闊得好交關，令到M34 同 A34 喺觀感上差過Note 13 Pro。重量方面M34最重，而Note 13 Pro就係三部入面最輕，相差20g左右。而且三部機嘅重量分佈都好好，其實冇太大嘅分別，不過揸上手感覺就唔同。 A34邊框冇圓邊設計，Note 13 Pro 就有返少少弧度，至於M34嘅圓邊設計好好，冇其餘兩部咁鎅手，所以M34 攞得最舒服。螢幕 M34 同 A34都一樣係Super AMOLED2340 x 1080 120Hz，而Note 13 Pro 係OLED 2712 x 1220 120Hz，亮度Note 13 Pro就高其餘兩部好多。

Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 遊戲/APP使用性能 我哋就試咗3部中階手機跑分，結果係Note 13 Pro嘅分數高過M34 同 A34。作為一部中階機，CPU自然唔夠旗艦手機比，所以我哋喺試嘅時候冇咁在乎畫質效能，留意用緊嗰陣有冇lag機。 試玩U.C ENGAGE，三部都確實可以Run到隻Game，放埋一齊好明顯感受到佢哋之間嘅差距，測試入面A34嘅表現最好，由開Game到遊戲主介面都比其餘兩部快，反而最高分嘅Note 13 Pro比 M34 仲慢一啲。不過M34 會喺Loading 嘅時候彈Game，其餘兩部最多都只係有啲 lag 同 load 得慢啲，所以喺玩嗰陣，最好都係校返低嗰畫質喇。 而開Youtube、IG，最快入到介面嘅都係A34，不過除咗開APP時間，之後用落唔會有太大分別，同樣冇疾機情況，使用體驗良好。可以見到Note 13 Pro雖然跑分最高分，但係Run APP體驗都係A34較好，而M34仲要擔心佢會唔會玩玩吓彈Game。如果平時用嚟開吓APP，就唔使咁在乎佢哋嘅差距。 至於指紋解鎖，M34用側邊開關制嚟感應指紋，另外兩部就用返個Mon。M34同Note 13 Pro嘅解鎖速度基本一樣，A34就相對慢啲，而三部機嘅準確度都幾好。

Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 耗電量 電量方面，M34有6000mAh大電池，係三部入面最大，其餘兩部都喺5000左右。玩了半小時遊戲，再睇多一個鐘Youtube，結果出到嚟都幾意外。 最大電池容量嘅M34剩低嘅電量唔單止冇比其餘兩部多，甚至仲少過Note 13 Pro。睇起上嚟M34粒Chip真係冇A34同Note 13 Pro咁好，續航力度冇任何優勢？ M34 同 A34 都只係有25W快叉，而Note 13 Pro就有成67W快叉，如果鐘意叉電快啲嘅用家就可以考慮Note 13 Pro喇。

手機評測，Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro續航力比較

Samsung M34 Vs A34 Vs 紅米Note 13 Pro 攝影功能 佢哋主鏡頭像素有分別，Note 13 Pro有成2億像素，M34有5000萬，A34就得4800萬。第一張相入面，Note 13 Pro拍出來的相片顏色睇落最深，M34同 A34就偏白少少，2億像素喺依度確實見到啲效果。放大來看，Note 13 Pro仲會見到細節，另外兩部就見唔到。 三部機嘅超廣角鏡頭都係800萬像素，不過三張相影出嚟嘅效果都唔同，最差嘅係Note 13 Pro，以超廣角鏡拍攝出來紅色的樓宇矇糊，而A34同M34就仲見得幾清楚（但A34下面就已經似油畫咁，冇M34咁清晰）。 微距方面A34最高有500萬像素，其餘兩部得200萬，不過影出嚟反而係Note 13 Pro最好，細節位最足。M34 同 A34 反而失去Detail，A34 嘅背景色仲比其他兩部紅。Note 13 Pro嘅前置鏡頭有1600萬像素，M34 同 A34 得1300萬像素，不過影出來的相面部細節都差唔多。 最後就係夜間模式，三部機都係一樣，燈光有好多flare，Note 13 Pro係最嚴重。而A34同M34比，M34啲顏色對比度會好少少。