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科技
2025-05-28 11:30:00

手機評測｜Ulefone Armor 28 Ultra Thermal version ：地上最強三防手機

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手機評測｜Ulefone Armor 28 Ultra Thermal version ：地上最強三防手機

手機評測｜Ulefone Armor 28 Ultra Thermal version ：地上最強三防手機

在當今智能手機市場中，三防手機往往被貼上「功能陽春」、「性能落後」的標籤，但Ulefone最新推出的Armor 28 Ultra徹底打破了這一定律。這款集IP68/IP69K防水防塵認證與MIL-STD-810H軍規防護於一身的硬漢手機，竟搭載了媲美旗艦機的Dimensity 9300+處理器，其性能表現甚至可與iPhone 15 Pro一較高下。

初次拿起 Armor 28 Ultra Thermal Version ，其174 x 83 x 19mm的體積與450g重量確實提醒著你這是款不折不扣的三防手機。然而當6.67吋120Hz AMOLED主螢幕亮起，峰值亮度高達2200nits的顯示效果。 機背那塊1.04吋圓形副屏不僅是裝飾，更可快速查看時間、通知甚至控制音樂播放，這種雙屏設計在三防手機領域實屬首見。 機背那塊1.04吋圓形副屏不僅是裝飾，更可快速查看時間、通知甚至控制音樂播放，這種雙屏設計在三防手機領域實屬首見。 機背那塊1.04吋圓形副屏不僅是裝飾，更可快速查看時間、通知甚至控制音樂播放，這種雙屏設計在三防手機領域實屬首見。 機身左側設有“智靈鍵”及雙卡卡槽，這枚“智靈鍵”可自行設定該按鍵的用途，例如對講機通話、開啟Google助理等。 機身右側設有電源鍵、音量鍵及手機快門鍵 機身項設有3.5mm耳機插槽 至於 Type-C 充元接口就設在機身底部 Armor 28 Ultra Thermal version 預裝了 Android 14的原生系統，1TB ROM 版原生系統只佔用17GB空間。 Armor 28 Ultra Thermal version 預裝了 Android 14的原生系統，1TB ROM 版原生系統只佔用17GB空間。 Armor 28 Ultra Thermal version 預裝了 Android 14的原生系統，1TB ROM 版原生系統只佔用17GB空間。 此外，Armor 28 Ultra Thermal Version 機身左側設有一個名為“智靈鍵”，用戶可於設計內自行設定專用功能，例如按一下打開水底相機拍攝、按兩下打開手機電筒、長按打開Zelloo。 此外，還設有FM收音機

機身左側設智靈鍵可自定專用功能

初次拿起 Armor 28 Ultra Thermal Version ，其174 x 83 x 19mm的體積與450g重量確實提醒著你這是款不折不扣的三防手機。然而當6.67吋120Hz AMOLED主螢幕亮起，峰值亮度高達2200nits的顯示效果。

此外，Armor 28 Ultra Thermal Version  機身左側設有一個名為“智靈鍵”，用戶可於設計內自行設定專用功能，例如按一下打開水底相機拍攝、按兩下打開手機電筒、長按打開Zelloo。如果用戶覺的不夠用的話，還可以將“智靈鍵”設定到開啟其他應用程式，例如 whatsApp、Gmail及Google 助手等。

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於跑分成績上可見，配備 MTK Dimensity 9300+ 處理器 Armor 28 Ultra Thermal version 屬旗艦手機水平。

於跑分成績上可見，配備 MTK Dimensity 9300+ 處理器 Armor 28 Ultra Thermal version 屬旗艦手機水平。

相較於過往三防手機「有就好」的相機配置，Armor 28 Ultra Thermal Version 搭載的1吋Sony IMX989感光元件

相較於過往三防手機「有就好」的相機配置，Armor 28 Ultra Thermal Version 搭載的1吋Sony IMX989感光元件

搭載1吋Sony IMX989感光元件

相較於過往三防手機「有就好」的相機配置，Armor 28 Ultra Thermal Version 搭載的1吋Sony IMX989感光元件，這枚5000萬像主鏡頭在低光環境下的表現尤其出色，單像素面積較一般手機更大，實際拍攝的夜景純淨度令人印象深刻。搭配50MP超廣角與64MP夜視鏡頭，構成了一套真正能應付專業需求的攝影系統。

Armor 28 Ultra Thermal version 於系統內加入AI拍攝功能 更令人驚喜的是隱藏版功能—熱成像相機

更令人驚喜的是隱藏版功能—熱成像相機。透過機背的四顆IR LED與OmniVision OV64B感測器，搭配專屬的Thermal View Pro App，可精確測量物體表面溫度。我們實測發現這項功能對於水電工、汽車技師等專業人士特別實用，能夠快速檢測管線溫度異常或機械過熱問題。

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繼承Ulefone系列的傳統，Armor 28 Ultra Thermal Version 配備了升級版U-Smart 2.0連接埠。這個位於機身側面的專用接口可接駁各種專業工具

繼承Ulefone系列的傳統，Armor 28 Ultra Thermal Version 配備了升級版U-Smart 2.0連接埠。這個位於機身側面的專用接口可接駁各種專業工具

繼承Ulefone系列的傳統，Armor 28 Ultra Thermal Version 配備了升級版U-Smart 2.0連接埠。這個位於機身側面的專用接口可接駁各種專業工具，我們實際測試了隨機附贈的內視鏡配件，其靈活的探頭可輕鬆探查排水管堵塞或汽車引擎內部狀況，對於專業維修人員來說無疑是隨身利器。

值得一提的是，這些專業配件都是透過獨立接口連接，不會佔用USB-C充電埠。這意味著你可以一邊使用內視鏡工作，一邊為手機充電，這種貼心設計充分展現了Ulefone對專業用戶需求的理解。

10600mAh超大電池容量讓Armor 28 Ultra Thermal Version  在續航測試中創下驚人紀錄，手機仍能堅持兩天半不充電。120W閃充技術更可在10分鐘內補充40%電量，解決了傳統大電量手機充電慢的痛點。

總結

Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version  毫無疑問是目前市場上最強大的三防智能手機，將旗艦級運算能力與軍規防護完美結合。無論是建築工地的惡劣環境，還是野外探險的極端條件，這款手機都能可靠地成為你的數位夥伴。

對於需要同時兼顧工作與娛樂的專業人士，或是熱愛戶外探險的極限玩家，Armor 28 Ultra Thermal version 提供了難得一見的全能解決方案。雖然它的體積與重量仍無法與普通智能手機相比，但考慮到其所提供的頂級防護與卓越性能，這絕對是值得隨身攜帶的專業裝備。

Armor 28 Ultra Thermal Version 將於即日上市，建議零售價為$6,899。而透過以下連結購買 Armor 28 Ultra Thermal Version 於交易付款時可額外享有$20的折扣，變相可以以$6,879就可入手！

查詢：Ulefonehk

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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