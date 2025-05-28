手機評測｜Ulefone Armor 28 Ultra Thermal version ：地上最強三防手機

在當今智能手機市場中，三防手機往往被貼上「功能陽春」、「性能落後」的標籤，但Ulefone最新推出的Armor 28 Ultra徹底打破了這一定律。這款集IP68/IP69K防水防塵認證與MIL-STD-810H軍規防護於一身的硬漢手機，竟搭載了媲美旗艦機的Dimensity 9300+處理器，其性能表現甚至可與iPhone 15 Pro一較高下。

此外，Armor 28 Ultra Thermal Version 機身左側設有一個名為“智靈鍵”，用戶可於設計內自行設定專用功能，例如按一下打開水底相機拍攝、按兩下打開手機電筒、長按打開Zelloo。如果用戶覺的不夠用的話，還可以將“智靈鍵”設定到開啟其他應用程式，例如 whatsApp、Gmail及Google 助手等。

初次拿起 Armor 28 Ultra Thermal Version ，其174 x 83 x 19mm的體積與450g重量確實提醒著你這是款不折不扣的三防手機。然而當6.67吋120Hz AMOLED主螢幕亮起，峰值亮度高達2200nits的顯示效果。

相較於過往三防手機「有就好」的相機配置，Armor 28 Ultra Thermal Version 搭載的1吋Sony IMX989感光元件

相較於過往三防手機「有就好」的相機配置，Armor 28 Ultra Thermal Version 搭載的1吋Sony IMX989感光元件，這枚5000萬像主鏡頭在低光環境下的表現尤其出色，單像素面積較一般手機更大，實際拍攝的夜景純淨度令人印象深刻。搭配50MP超廣角與64MP夜視鏡頭，構成了一套真正能應付專業需求的攝影系統。

更令人驚喜的是隱藏版功能—熱成像相機。透過機背的四顆IR LED與OmniVision OV64B感測器，搭配專屬的Thermal View Pro App，可精確測量物體表面溫度。我們實測發現這項功能對於水電工、汽車技師等專業人士特別實用，能夠快速檢測管線溫度異常或機械過熱問題。

繼承Ulefone系列的傳統，Armor 28 Ultra Thermal Version 配備了升級版U-Smart 2.0連接埠。這個位於機身側面的專用接口可接駁各種專業工具

繼承Ulefone系列的傳統，Armor 28 Ultra Thermal Version 配備了升級版U-Smart 2.0連接埠。這個位於機身側面的專用接口可接駁各種專業工具，我們實際測試了隨機附贈的內視鏡配件，其靈活的探頭可輕鬆探查排水管堵塞或汽車引擎內部狀況，對於專業維修人員來說無疑是隨身利器。

值得一提的是，這些專業配件都是透過獨立接口連接，不會佔用USB-C充電埠。這意味著你可以一邊使用內視鏡工作，一邊為手機充電，這種貼心設計充分展現了Ulefone對專業用戶需求的理解。

10600mAh超大電池容量讓Armor 28 Ultra Thermal Version 在續航測試中創下驚人紀錄，手機仍能堅持兩天半不充電。120W閃充技術更可在10分鐘內補充40%電量，解決了傳統大電量手機充電慢的痛點。

總結

Ulefone Armor 28 Ultra Thermal Version 毫無疑問是目前市場上最強大的三防智能手機，將旗艦級運算能力與軍規防護完美結合。無論是建築工地的惡劣環境，還是野外探險的極端條件，這款手機都能可靠地成為你的數位夥伴。

對於需要同時兼顧工作與娛樂的專業人士，或是熱愛戶外探險的極限玩家，Armor 28 Ultra Thermal version 提供了難得一見的全能解決方案。雖然它的體積與重量仍無法與普通智能手機相比，但考慮到其所提供的頂級防護與卓越性能，這絕對是值得隨身攜帶的專業裝備。