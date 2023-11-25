手機HONOR 100 號稱「單反級寫真主攝」　12月1日公開發售

手機HONOR 100系列於11月23正式發表，系列內有 HONOR 100 及 100 Pro 兩個型號

HONOR 100系列於11月23正式發表，系列內有 HONOR 100 及 100 Pro 兩個型號，Pro版本是首款搭載 SONY IMX906 5000萬像大感光元件的手機，官方更號稱“單反級寫真主攝”來形容！

Honor 100 Pro 機身採用新藝術之鏡設計，並提供莫奈紫、迷碟藍、月影白及亮黑四色，而機身背面的模組就改用了不規則的橢圓形設計。至於規格上，Honor 100 Pro 採用6.78吋曲面120Hz屏幕(2700 x 1224)，配備Snapdragon 8 Gen 2 處理器，及HONOR 自家的射頻芯片C1﹐內置5000mAh電池(66W快充)。

至於拍攝效能上，Honor 100 搭載 IMX906 5000前像主鏡頭 + 3200萬像長焦人像鏡 + 1200萬像廣角鏡及IMX 816 5000萬像自拍鏡頭。長焦鏡頭支援2.5倍光學變焦、最高50倍數碼變、OIS光學防手震、單眼自然虛化等。鏡頭會透過學習專業單眼相機拍攝時的光學虛化原理，在拍攝特寫人像時呈現漸進式虛化效果，更自然突出人物，讓照片整體更具氛圍感。 Honor 100 Pro 提供 12GB RAM + 256GB ROM、16GB RAM + 256GB ROM、16GB RAM + 512GB ROM、16GB RAM + 1TB ROM﹐售價分別為3,399人民幣、3,699人民幣、3,999人民幣及4,399人民幣，將於12月1日上午10:08開售。