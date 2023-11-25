熱門搜尋:
姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 Edan呂爵安 聖誕節2023 柯文哲 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 吳欣盈
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-25 14:44:00

手機HONOR 100 號稱「單反級寫真主攝」　12月1日公開發售

分享：
手機HONOR 100系列於11月23正式發表，系列內有 HONOR 100 及 100 Pro 兩個型號

手機HONOR 100系列於11月23正式發表，系列內有 HONOR 100 及 100 Pro 兩個型號

HONOR 100系列於11月23正式發表，系列內有 HONOR 100 及 100 Pro 兩個型號，Pro版本是首款搭載 SONY IMX906 5000萬像大感光元件的手機，官方更號稱“單反級寫真主攝”來形容！

Honor 100 Pro 機身採用新藝術之鏡設計，並提供莫奈紫、迷碟藍、月影白及亮黑四色，而機身背面的模組就改用了不規則的橢圓形設計。至於規格上，Honor 100 Pro 採用6.78吋曲面120Hz屏幕(2700 x 1224)，配備Snapdragon 8 Gen 2 處理器，及HONOR 自家的射頻芯片C1﹐內置5000mAh電池(66W快充)。

至於拍攝效能上，Honor 100 搭載 IMX906 5000前像主鏡頭 + 3200萬像長焦人像鏡 + 1200萬像廣角鏡及IMX 816 5000萬像自拍鏡頭。長焦鏡頭支援2.5倍光學變焦、最高50倍數碼變、OIS光學防手震、單眼自然虛化等。鏡頭會透過學習專業單眼相機拍攝時的光學虛化原理，在拍攝特寫人像時呈現漸進式虛化效果，更自然突出人物，讓照片整體更具氛圍感。

Honor 100 Pro 提供 12GB RAM + 256GB ROM、16GB RAM + 256GB ROM、16GB RAM + 512GB ROM、16GB RAM + 1TB ROM﹐售價分別為3,399人民幣、3,699人民幣、3,999人民幣及4,399人民幣，將於12月1日上午10:08開售。

至於較低規格的 Honor 100 就採用6.7吋曲面屏幕(2664 x 1200)﹐配備 Snapdragon 7 Gen 3 處理器，搭載5000萬像 IMX 906 主鏡 + 3200萬像長焦人像鏡 + 1200萬像廣角鏡及5000萬像及200萬像雙自拍鏡頭，電池容量為5000mAh(支援100W快充)等。

Honor 100 提供四個儲存組合，分別是12GB RAM + 256GB ROM 2,499人民幣、16GB RAM + 256GB ROM 2,799人民幣、16GB RAM + 512GB ROM 2,999人民幣，備有亮黑色、迷蝶藍、莫奈紫、月影白四色，將於12月1日10:08開賣。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受