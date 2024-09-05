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科技
2024-09-05 12:49:06

打風App｜3個必裝天氣App　即時風暴消息颱風路徑使用教學

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打風App｜3個必裝天氣App　即時風暴消息颱風路徑使用教學

打風App｜3個必裝天氣App　即時風暴消息颱風路徑使用教學

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摩羯準備打到嚟香港，即將於今日稍後懸掛8號風球。留意最新風暴及天氣消息，可以安裝3個實用App，自己睇實颱風路徑及走向，規劃日程都方便得多。想知聽日使唔使返工返學，就要學識睇天氣App！

打風App｜我的天文台有風暴最新消息。 打風App｜風暴路徑可看到時間、位置及最高持續風速。 打風App｜按下i的標記有文字表達。 打風App｜固定範圍地圖版亦可看到風暴走勢。 打風App｜路徑概率預測圖可預計風暴明日走向。

我的天文台

我的天文台是香港天文台官方App，有齊最新風暴消息、風暴路徑等資訊，更新快及準確度最高。風暴路徑有很多詳盡資訊，地圖可以放大，按下顏色點或是風眼，可看到時間、位置及最高持續風速。就算不懂看天氣圖都唔緊要，按下i的標記，有文字作簡單說明。下方亦有固定範圍地圖版及路徑概率預測圖，大概可估計到颱風走向。

下載：iOS/ Android

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打風App｜Windy以圖像為顯示為主相當易用，免費版都用到大部分功能。 打風App｜文字簡介風暴消息。 打風App｜可看到大量天氣資訊。 打風App｜結合不同地圖。

Windy.com

Windy.com是一個全球監測天氣的網站，選用最準確的模型預測，天氣雷達相當好用，有齊風、氣溫、雨水、雲量、海浪及雪量等深入的資訊。介面以圖像為主，只支援英文。上方有位置、即時氣溫及天氣預測，按下Tropical Cyclone可看到簡單的颱台資訊。下方設有一個播放鍵，可預測到即時至5天後的颱台走向。

想睇更深入的資料，右邊的選項欄可以雷達圖、衛星圖各款圖像，更有機場資料、網路攝影機等。即使免費版本都可用到大量功能，值得下載。

下載：iOS/ Android

打風App｜Clime: 氣象雷達介面清晰。 打風App｜要用付費版才可看到風暴路徑。 打風App｜可追蹤颱風路徑。 打風App｜有不同重點的天氣地圖。

Clime: 氣象雷達

Clime在天氣App的排行榜中排行第3名，設有即時天氣雷達，有14日風及天氣預測、24小時雨勢預測等，不過免費版可用資訊相當有限，付費版設有限時免費試用。主頁提供風暴的資訊，包括距離、強度、方向等，亦有時間及位置預測。按下地圖即可看到不同種類的地圖，包括雷達、精細降雨預測等。

下載：iOS/ Android

2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖） 2023年特大暴雨回顧。（am730製圖）

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