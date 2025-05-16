抵玩耳夾式藍牙耳機 Linklike RingStar Air 小清新輕量設計

耳夾式藍牙耳機有開放式耳機的好處，且更加好襯百搭，即使不是做運動，日常使用都不突兀。這款Linklike RingStar Air耳夾式藍牙耳機定價親民僅售$480，特別的水滴形設計輕巧易戴，而且貼服耳形，輕鬆聽歌。

如耳環般佩戴，貼耳但不會夾至疼痛。

日系簡約風設計

Linklike RingStar Air雖並非大品牌，不過設計及效能亦甚講究。水滴形設計告別傳統扁形、方形或圓形耳夾的不適感，更自然地貼合耳道，提供更大的接觸面積，佩戴更加穩固舒適。運用「面受力」原理，受力更加均勻，不覺夾耳疼痛，真正做到無感佩戴。

每隻耳機僅重5克，使用輕量化材質和柔性記憶鈦絲，搭配親膚納米級矽膠，觸感細膩柔滑。根據3D人體工程學結構貼合耳廓，防滑落不易跌下。機身的鏡面接觸面亦夠大，可以控制播放暫停，操控靈敏。