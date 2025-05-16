抵玩耳夾式藍牙耳機 Linklike RingStar Air 小清新輕量設計

耳夾式藍牙耳機有開放式耳機的好處，且更加好襯百搭，即使不是做運動，日常使用都不突兀。這款Linklike RingStar Air耳夾式藍牙耳機定價親民僅售$480，特別的水滴形設計輕巧易戴，而且貼服耳形，輕鬆聽歌。
日系簡約風設計
Linklike RingStar Air雖並非大品牌，不過設計及效能亦甚講究。水滴形設計告別傳統扁形、方形或圓形耳夾的不適感，更自然地貼合耳道，提供更大的接觸面積，佩戴更加穩固舒適。運用「面受力」原理，受力更加均勻，不覺夾耳疼痛，真正做到無感佩戴。
每隻耳機僅重5克，使用輕量化材質和柔性記憶鈦絲，搭配親膚納米級矽膠，觸感細膩柔滑。根據3D人體工程學結構貼合耳廓，防滑落不易跌下。機身的鏡面接觸面亦夠大，可以控制播放暫停，操控靈敏。
10.8mm雙磁路喇叭
搭載10.8mm碳纖維振膜雙磁路喇叭，音質表現超越同價位產品，試聽低中高音清晰有力，細節還原度高。360°身歷聲音場技術，空間環繞音效模擬livehouse的聲學環境，立體感充足。採用精準控制聲波成束入耳傳輸技術，配合反向消音，漏音不能說完全沒有，但程度可接受。
耳機可用5.5小時，搭配充電盒延長至36小時。有IP54防水等級，及AI超高清晰通話解降噪功能，方便進行通話。毋須安裝任何應用程式，開箱即用，內置藍牙6.0晶片連線簡單快捷且穩定。備有3種配色可供選擇，包括黑、白及具個性的奶黃配牛油果綠色充電盒，$480性價比高。
查詢：9723 5623