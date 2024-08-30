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科技
2024-08-30 04:30:28
日報

抵玩耳機 1MORE SonoFlow HQ51 100小時長續航兼備藍牙5.4

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1MORE SonoFlow HQ51藍牙耳機

第二代1MORE SonoFlow HQ51定價只是$629，比上代有更多升級功能。

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1MORE SonoFlow HQ51藍牙耳機

內置40mm類鑽石動圈單元，並支援LDAC及藍牙5.4技術。

藍牙耳機不少性價比高的好選擇，1MORE第2代主動式降噪頭戴藍牙耳機1MORE SonoFlow HQ51，新外形設計，備有Blutooth 5.4、100小時續航力，比上代售價更親民，$629絕對抵玩。

人體工學機身

1MORE SonoFlow HQ51機身僅重246克，黑鐵色配以金色印字及電鍍金屬色裝飾，更有高級感，另有全新深藍配色。內置自家研發的40mm類鑽石動圈單元，聲音乾淨俐落。配合PET表振膜層，整體頻響更可延伸至40kHz，呈現Hi-Res音樂低失真、清晰透徹的扎實音色。

專利QuietMax雙饋降噪技術，可消除外界雜訊達35dB以上，設有4種降噪模式。內置AI識別人聲的智能通話降噪技術，自動消除大部分環境雜訊。
 

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1MORE SonoFlow HQ51藍牙耳機

1MORE MUSIC手機app介面簡潔易用。

1MORE SonoFlow HQ51藍牙耳機

蛋白皮製耳罩柔軟彈性，配上新款金色印字。

升級藍牙5.4

藍牙5.4提升能源效率及減少連接干擾，可同步連線多部手機。耳機支援LDAC無損傳輸解碼技術，享受有線耳機般的高清音質，音樂細節飽滿並還原細節。續航力更進一步升級至100小時，同時開動ANC降噪則能使用65小時。 

格林美錄音大師調音

由四度獲格林美錄音獎項的Luca Bignardi調音，音質風格自然平衡，配合手機app能自選「低音增強」、「人聲增強」、「沙發音樂」、「流行」、「播客」、「搖滾」、「古典」等12種專業調校EQ。1MORE SonoFlow HQ51定價僅為$629，甚至比上代首發時便宜近10%，值得試試。
查詢：2771 8209

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