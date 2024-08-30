抵玩耳機 1MORE SonoFlow HQ51 100小時長續航兼備藍牙5.4

第二代1MORE SonoFlow HQ51定價只是$629，比上代有更多升級功能。

藍牙耳機不少性價比高的好選擇，1MORE第2代主動式降噪頭戴藍牙耳機1MORE SonoFlow HQ51，新外形設計，備有Blutooth 5.4、100小時續航力，比上代售價更親民，$629絕對抵玩。

人體工學機身

1MORE SonoFlow HQ51機身僅重246克，黑鐵色配以金色印字及電鍍金屬色裝飾，更有高級感，另有全新深藍配色。內置自家研發的40mm類鑽石動圈單元，聲音乾淨俐落。配合PET表振膜層，整體頻響更可延伸至40kHz，呈現Hi-Res音樂低失真、清晰透徹的扎實音色。

專利QuietMax雙饋降噪技術，可消除外界雜訊達35dB以上，設有4種降噪模式。內置AI識別人聲的智能通話降噪技術，自動消除大部分環境雜訊。

