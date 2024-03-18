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科技
2024-03-18 12:00:34

抽濕機推介｜回南天連日潮濕　消委會 4 星以上評級機款

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抽濕機推介｜消委會去年測試過多部抽濕機，有 8 部達 4 星以上評級。

消委會去年測試過多部抽濕機，有 8 部達 4 星以上評級。（圖片來源：消委會）

踏入春天，連續幾日相對濕度達 100%，完全感受到回南天的潮濕天氣，要保持家居乾爽舒適，防止霉菌滋生，一部好用的抽濕機絕對值得入手。2023年消委會測試過市面上 14 個品牌及型號的抽濕機，比較抽濕效能、抽濕量吻合度、寧靜程度及使用方便程度，如要選購不妨參考。

抽濕機推介｜三菱電機抽濕機為日本製造，是信心保證。

三菱電機抽濕機為日本製造，是信心保證。

三菱電機變頻式壓縮抽濕機

當中兩部抽濕機評分達 4.5 星，其中一款為三菱電機 MJ-E160HR-H 變頻式壓縮抽濕機，日本製造，抽濕量為 16 公升/日，配備 PM 2.5 濾網及獨立空氣淨化功能。1+2 抽濕系統在傳統二重式構造上多加一個副冷凝器，可快速抽濕同時節能省電，行貨售價約 $4,780。

抽濕機推介｜LG 抽濕機備有多功能，更能使用手機應用程式控制。

LG 抽濕機備有多功能，更能使用手機應用程式控制。

LG 變頻式離子殺菌智能抽濕機

另外一款為 LG 的MD16GQWE0 智能抽濕機，抽濕量亦是 16 公升/日，為雙迴轉變頻壓縮機，與傳統機種相比，更高效節能及寧靜耐用。可額外選購 Safe Plus 濾網，亦內置的UV nano潔淨風扇，可透過紫外線 LED 燈去除細菌。支援 ThinQ 手機 App，透過手機遙控及監控室內濕度狀態，售價約 $3,480。
 

抽濕機推介｜飛利浦二合一空氣淨化抽濕機可同時作空氣清新機及抽濕機使用。

飛利浦二合一空氣淨化抽濕機可同時作空氣清新機及抽濕機使用。

飛利浦 2合1 抗敏空氣淨化抽濕機

兩部二合一空氣淨化抽濕機均獲 4 星評分，飛利浦的 DE5205/39 2合1 抗敏空氣淨化抽濕機，抽濕量為 12.5 公升/日，可在最大達 104 平方米的房間中除濕。配備 43mm 納米級 NanoProtect HEPA 超效能濾網，能去除 PM2.5、細菌病毒、花粉、灰塵、寵物毛屑及其他污染物，零售價約 $3,200。

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抽濕機推介｜飛歌價錢三千有找，並有多個過濾網淨化空氣。

飛歌價錢三千有找，並有多個過濾網淨化空氣。

飛歌負離子空氣淨化抽濕機

而飛歌的 HEPA 負離子空氣淨化抽濕機 PDA22WWX，抽濕量為 13 公升/日，設前置過濾網、活性炭過濾網及 HEPA 過濾網，可減退甲醛、煙霧及其他難聞氣味，以及過濾 0.3 微米的灰塵及污染物等，售價約 $2,700。

抽濕機推介｜可按照室內面積、所需抽濕量等個人要求選購抽濕機。

可按照室內面積、所需抽濕量等個人要求選購抽濕機。

其他同獲 4 星評級有東芝 RAD-Y300H 30公升壓縮式抽濕機、日立 RD-290GX 28.5公升抽濕機、小米 CSJ0111DM 20公升智能抽濕機及開利 DC-19DA-X 19公升負離子抽濕機。

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潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 潮濕天氣或引起過敏及哮喘，預防霉菌方法（am730製圖） 去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖） 去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖） 去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖） 去濕｜回南天減濕3式，長坐冷氣房打工仔注意。（am730製圖）
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