抽濕機選購及保養攻略 一文教你揀啱抽濕機

進入春季，潮濕的天氣讓人感到不適。根據最近幾天的相對濕度，甚至達到了100%。下星期仍然持續高濕度的天氣，讓人難以忍受。在這個時候，抽濕機成為最有效的方法，有助於保持家居和衣物的乾爽。然而，選擇一部合適的抽濕機需要考慮不同的因素，因為一個決定可能讓你的電費增加，甚至可能引起火災。
以下是選購抽濕機時值得留意的五大範疇：
抽濕機的類型：
壓縮式：
這是市面上最常見的型號，利用壓縮機推動雪種在冷凝器和蒸發器之間循環流動，吸入潮濕空氣，然後排出更乾燥和溫暖的空氣。壓縮式抽濕機的抽濕範圍較大，每日抽濕量高，耗電量相對較低。然而，抽濕效果容易受到溫度和濕度的影響，且噪音較大。
熱石式：
使用熱石（例如沸石）吸收空氣中的水分，抽濕效果不受溫度和濕度影響，但耗電量較高且抽濕速度較慢。
能源效益：
參考能源標籤上的能源效益評級，選擇節省能源的型號。注意耗電量和抽濕速度。
房間大小：
選擇抽濕量適合的型號，根據房間大小和相對濕度。大房間需選擇抽濕量較高的型號。
儲水箱大小：
儲水箱大小與抽濕量成正比。選擇儲水箱較大的型號，減少倒水次數。
機身尺寸和重量：
考慮機身尺寸和重量，方便移動和使用。
寧靜度和其他功能：
注意寧靜度，特別是在濕度高的日子。一些型號具有自動濕度控制、乾衣、乾鞋和空氣淨化功能。
總之，選購抽濕機時，除了基本功能外，還需考慮以上因素，以確保選擇合適且節能的抽濕機，保護你和家人的健康。如果你正使用或計劃購買抽濕機，以下還有一些消費委員會提供的實用貼士，幫助你選擇合適的抽濕機並確保其正常運作。
消委會實用貼士:
密封室內空間：
- 使用抽濕機時，請確保門窗完全關閉，保持室內密封狀態，避免外部濕氣流入影響抽濕效果。
- 大多數抽濕機配備感應系統，檢測室內濕度。外部濕氣湧入會增加抽濕機負擔，甚至損壞壓縮機。
放置位置：
- 放置抽濕機於房間中央或需要抽濕的範圍中央，有助於室內空氣流通。
- 抽濕機應放在平穩的地面上，避免漏水。與牆壁和家具保持距離，確保散熱空間。
避免使用拖板：
- 避免與其他電器同時使用同一個拖板，以免引發短路或火災。
- 使用獨立插座，避免電流過大。
乾衣時小心滴水：
- 乾衣模式提高功率，但切忌直接在抽濕機上晾衣物，以免滴水損壞機器。
- 切換回正常抽濕模式，避免室內過度乾燥。
關機後等待三分鐘：
- 關機後至少等待三分鐘再重新啟動，避免過大電流損壞壓縮機。
定期清洗和更換濾網：
- 定期清洗水箱和更換濾網，避免灰塵和污垢堵塞。
- 立即倒掉水箱內的水，保持清潔衛生。
記住這些實用的抽濕機使用和保養貼士，確保你的抽濕機持久有效運作，才能為你和家人創造舒適的室內環境。
文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章