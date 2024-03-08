抽濕機選購及保養攻略 一文教你揀啱抽濕機

進入春季，潮濕的天氣讓人感到不適。根據最近幾天的相對濕度，甚至達到了100%。下星期仍然持續高濕度的天氣，讓人難以忍受。在這個時候，抽濕機成為最有效的方法，有助於保持家居和衣物的乾爽。然而，選擇一部合適的抽濕機需要考慮不同的因素，因為一個決定可能讓你的電費增加，甚至可能引起火災。

抽濕機選購及保養攻略 一文教你揀啱抽濕機

以下是選購抽濕機時值得留意的五大範疇：

抽濕機的類型：

壓縮式：

這是市面上最常見的型號，利用壓縮機推動雪種在冷凝器和蒸發器之間循環流動，吸入潮濕空氣，然後排出更乾燥和溫暖的空氣。壓縮式抽濕機的抽濕範圍較大，每日抽濕量高，耗電量相對較低。然而，抽濕效果容易受到溫度和濕度的影響，且噪音較大。

熱石式：

使用熱石（例如沸石）吸收空氣中的水分，抽濕效果不受溫度和濕度影響，但耗電量較高且抽濕速度較慢。

能源效益：

參考能源標籤上的能源效益評級，選擇節省能源的型號。注意耗電量和抽濕速度。