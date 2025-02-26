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科技
2025-02-26 11:59:39

抽濕機｜友和限時優惠機款推介　開利劈價41折最快即日送貨

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友和將於2月26日舉行抽濕機限時優惠。 精選抽濕機優惠一覽。 友和有即日送貨服務。
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回南天天氣潮濕，家中一定要有一部抽濕機部署。友和於今日2月26日晚上10點舉行「抽濕大作戰」限時閃購，只限家24小時至2月27日晚上10點。抽濕產品激平入手，當中包括開利抽濕機王41折、LG 31L大容量抽濕機減逾 $2200，獨家開利迷你抽濕機型號減足$899，激抵價$1400可入手，而且每日11點前成功落單，最快即日送貨，以下可參考幾部推介。

開利Carrier DC-22VS系列抽濕機實用而且性價比高。

開利Carrier DC-22VS系列抽濕機實用而且性價比高。

2025高分機王

開利Carrier DC-22VS系列抽濕機獲超高評價 （總評4.5分、空氣淨化4分、能源效益佳）。除了抽濕功能，Carrier DC-22VS更兼備六重空氣淨化系統，一機即可擊退濕氣、噏味、霉菌。設有「ECO智能抽濕」模式，官方經本地大學實測開足一晚僅用1.3度電。

Carrier DC-22VS及同系列抽濕機優惠中，由即日起至4月30日購買開利VS系列，憑發票日期均可享3年保用。機型號包括DC-22VS原價$4880，2.26限定閃購價$2000；DC-25VS原價$5280，閃購價$2200；DC-28VS原價$5880，閃購價$2400。
 

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開利2025年新型號尺寸迷你，適合蝸居家庭使用。

開利2025年新型號尺寸迷你，適合蝸居家庭使用。

獨家迷你型號

友和獨家的新型號開利CarrierDC-12KE負離子空氣淨化抽濕，不但體積細、抽力勁，更具備抽濕、乾衣、空氣淨化三合一功能，12公升容量，適合放在房間内使用，吸走床單、衣櫃内的濕氣霉味。原價$2299，閃購價$1400。

LG抽濕機評分高而且外型美觀。

LG抽濕機評分高而且外型美觀。

機皇升級推介

LG抽濕機在2024年獲得消委會高分好評，這部「2024年度機皇」升級型號LG 31L PuriCare空氣護理抽濕機，擁有31L特大容量、具備 UVnano紫外線殺菌、徹底潔淨抽濕功能，更有針對性抽濕如鞋具抽濕、衣櫥抽濕、睡眠寧靜模式等。原價$6790，閃購價$4570。

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