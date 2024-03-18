掃拖機械人｜ECOVACS 全新 DEEBOT X2 COMBO　雙機合一全方位吸塵清潔

掃拖機械人｜ECOVACS 全新推出的 DEEBOT X2 COMBO 為掃拖機械人及手提吸塵機二合一，對付家中不同角落的塵埃污物。

ECOVACS （科沃斯）自去年推出方形掃拖機械人 DEEBOT X2 OMNI，最近推出升級版 — 雙機一體的 DEEBOT X2 COMBO，集智能掃拖機械人及手提吸塵機於一身，新型號在軟件及功能上亦有提升，做家務更加輕鬆方便，可說是全方位懶人清潔家居打掃恩物。

首創雙機合一 DEEBOT X2 COMBO將旗艦級掃拖機械人 X2 結合手提吸塵機，主機將吸力提升至 8700Pa，配合 200 毫米超長滾刷，解決地面微塵和毛髮；手提吸塵機則可處理高處藏污黑點，以 60 AW 吸力及四重過濾系統，能去除及分離 0.3 微米細塵、毛髮絮狀物大顆粒垃圾。 手提吸塵機僅重 1.2 公斤，電池長達 60 分鐘續航力，並附有 4 款可更換刷頭，包括除蟎刷、扁頭刷、縫隙刷及防纏繞地刷，後者具備 ZeroTangle 專利及雙梳齒結構防纏繞技術。



智能導航技術 X2 COMBO 掃拖機械人的智能導航，可自動識別和適應硬地板、地氈和瓷磚等不同地板表面。搭配 8700Pa 颶風級吸力和雙向旋轉拖地組件，徹底清潔地板上的灰塵毛屑，同時處理邊緣角落，完整覆蓋清潔範圍。 機械人的嵌入式超廣角激光雷達，強化學習系統及 AIVI 3D 2.0 視覺避障技術，有效避開家具及越障，在清潔過程中實時檢測和適應環境變化，並規劃日常清潔路線。用家可透過語音召換，亦可以通過手機應用程式控制。

