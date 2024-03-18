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科技
2024-03-18 17:14:26

掃拖機械人｜ECOVACS 全新 DEEBOT X2 COMBO　雙機合一全方位吸塵清潔

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掃拖機械人｜ECOVACS 全新推出的 DEEBOT X2 COMBO 為掃拖機械人及手提吸塵機二合一，對付家中不同角落的塵埃污物。

掃拖機械人｜ECOVACS 全新推出的 DEEBOT X2 COMBO 為掃拖機械人及手提吸塵機二合一，對付家中不同角落的塵埃污物。

ECOVACS （科沃斯）自去年推出方形掃拖機械人 DEEBOT X2 OMNI，最近推出升級版 — 雙機一體的 DEEBOT X2 COMBO，集智能掃拖機械人及手提吸塵機於一身，新型號在軟件及功能上亦有提升，做家務更加輕鬆方便，可說是全方位懶人清潔家居打掃恩物。

掃拖機械人｜DEEBOT X2 COMBO 於 2024 消費電子展獲 IDG 2024 全球頂尖品牌「家庭清潔產品創新金獎」。 掃拖機械人｜手提吸塵機可與掃拖機械人互相補位，以人手清理高處及家具上的塵埃。 掃拖機械人｜ 提供四款刷頭，輕鬆清潔床鋪、梳化、窗簾或窄縫等不同質地表面。

首創雙機合一

DEEBOT X2 COMBO將旗艦級掃拖機械人 X2 結合手提吸塵機，主機將吸力提升至 8700Pa，配合 200 毫米超長滾刷，解決地面微塵和毛髮；手提吸塵機則可處理高處藏污黑點，以 60 AW 吸力及四重過濾系統，能去除及分離 0.3 微米細塵、毛髮絮狀物大顆粒垃圾。

手提吸塵機僅重 1.2 公斤，電池長達 60 分鐘續航力，並附有 4 款可更換刷頭，包括除蟎刷、扁頭刷、縫隙刷及防纏繞地刷，後者具備 ZeroTangle 專利及雙梳齒結構防纏繞技術。
 

掃拖機械人｜方型設計及超薄機身，可深入邊角清掃。 掃拖機械人｜最高可越障 22 毫米門檻高度，面對地氈直接增壓正面處理，並抬升抹布返回充電站清潔。

智能導航技術

X2 COMBO 掃拖機械人的智能導航，可自動識別和適應硬地板、地氈和瓷磚等不同地板表面。搭配 8700Pa 颶風級吸力和雙向旋轉拖地組件，徹底清潔地板上的灰塵毛屑，同時處理邊緣角落，完整覆蓋清潔範圍。

機械人的嵌入式超廣角激光雷達，強化學習系統及 AIVI 3D 2.0 視覺避障技術，有效避開家具及越障，在清潔過程中實時檢測和適應環境變化，並規劃日常清潔路線。用家可透過語音召換，亦可以通過手機應用程式控制。
 

掃拖機械人｜掃拖機械人與手提吸塵機的基座，同時充電、清洗及存放各種吸頭和配件。

掃拖機械人與手提吸塵機的基座，同時充電、清洗及存放各種吸頭和配件。

自動集塵清洗烘乾

充電站有智能分段雙向自動集塵設計，無需手動處理塵盒，直接集塵至塵袋。獨家「分段壓縮式集塵技術」，可將灰塵壓縮節省塵袋空間，配合三公升超大塵袋，使用壽命長達 60 天。塵袋能一鍵即棄，無需接觸塵土和垃圾，方便衛生。充電站亦有一鍵自動執行清洗和排走污水，以 60℃ 熱水淨洗抹布，有效溶解油污，並以熱風烘乾，減少異味和抑制細菌滋生。

ECOVACS DEEBOT X2 COMBO 建議零售價為 $8,499，即日起於官網及指定經銷商發售。

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