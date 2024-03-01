接入手機自研AndesGPT OPPO Air Glass 3驚喜現身MWC 2024

生成式AI應用大行其道，OPPO選擇另走偏鋒探討生成式AI的跨平台應用可能，於本屆巴塞隆拿MWC 2024發表了OPPO Air Glass 3智能眼鏡，標榜能接入OPPO手機並使用自家研發的「AndesGPT」。在概念影片中用家佩戴眼鏡並連結手機後，開會時能夠在鏡片即時顯示會議總結重點，功能相當實用！

嶄新樹脂晶圓 衍射光波導鏡片技術

據官方介紹，OPPO Air Glass 3框長約164毫米、鏡臂長約164.84毫米，高約48.4毫米，方鏡框設計跟普通眼鏡無異；而且鏡框採用鎂鋰合金材質，鏡臂為PA尼龍材料製作，淨重約50克，輕巧堅固。

眼鏡以自家研發高折射率0.88毫米樹脂晶圓衍射光波導鏡片和內置超小型三色Spark微型光機。前者折射率為1.70，在絕大多數環境光的使用場景下，不會出現彩虹紋，官方稱是目前相關波導領域最高折射率、最少彩虹紋的全彩光學透視顯示方案。

後者微型光機還採用了MicroLED顯示技術，亮度峰值為1,000尼特，支援自動調節亮度，實時跟環境匹配最適宜的光亮效果。

