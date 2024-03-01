接入手機自研AndesGPT OPPO Air Glass 3驚喜現身MWC 2024

生成式AI應用大行其道，OPPO選擇另走偏鋒探討生成式AI的跨平台應用可能，於本屆巴塞隆拿MWC 2024發表了OPPO Air Glass 3智能眼鏡，標榜能接入OPPO手機並使用自家研發的「AndesGPT」。在概念影片中用家佩戴眼鏡並連結手機後，開會時能夠在鏡片即時顯示會議總結重點，功能相當實用！
嶄新樹脂晶圓 衍射光波導鏡片技術
據官方介紹，OPPO Air Glass 3框長約164毫米、鏡臂長約164.84毫米，高約48.4毫米，方鏡框設計跟普通眼鏡無異；而且鏡框採用鎂鋰合金材質，鏡臂為PA尼龍材料製作，淨重約50克，輕巧堅固。
眼鏡以自家研發高折射率0.88毫米樹脂晶圓衍射光波導鏡片和內置超小型三色Spark微型光機。前者折射率為1.70，在絕大多數環境光的使用場景下，不會出現彩虹紋，官方稱是目前相關波導領域最高折射率、最少彩虹紋的全彩光學透視顯示方案。
後者微型光機還採用了MicroLED顯示技術，亮度峰值為1,000尼特，支援自動調節亮度，實時跟環境匹配最適宜的光亮效果。
《Air Glass》啟動手機AndesGPT
聲音方面，OPPO Air Glass 3採用常見的開放式聲學設計，於兩邊鏡臂發聲且不壓迫耳道，而跑道形發聲通道設計能提升空間利用率，同時又引入逆聲場設計，極大地弱化用戶周圍的聲場強度，減少漏音，加上四麥克風陣列降噪功能，確保清晰溝通。今次OPPO Air Glass 3的一大亮點，就是能通過手機端專屬《Air Glass》app使用自家AndesGPT，從而體驗一系列AI語音助手功能。目前該語音助手功能支援中國市場，可用作資訊搜索，也可以規劃旅行線路說明等常用對話、信息顯示(如日期、電量、藍牙連接狀態等)、通話、圖片瀏覽和音樂播放等基礎功能。系統還計劃增加如導航、計時、翻譯和運動資訊等更多場景。