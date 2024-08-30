提防騙子｜WeChat Pay 官方短訊 如何分辨真假?

近期有騙徒冒用信/WeChat/Tencent名義實施詐騙，為協助本港市民識別詐騙訊息，WeChat 及 WeChat Pay HK 已參與通訊事務管理局辦公室「短訊發送人登記制」，使用已登記發送人名稱包括 #WeChat 及 #WeChat Pay，向數百萬香港流動電話用戶發出單向短訊。

以下為官方短訊發送人ID發出短訊的截圖：

官方短訊發送人ID發出短訊的截圖

請注意，針對有騙徒惡意偽冒「WeChat」短訊發送人名稱以發送釣魚短訊詐騙用戶的惡行，我們已於香港停用「WeChat」[wechatpayhk」[WeChatPayHK」作為發送人名稱。我們在此重申，微信 / WeChat/ WeChat Pay HK絕不會主動透過電話、短訊等方式，索取用戶銀行卡賬戶、密碼等個人資料，更不會要求用戶轉賬！

為提高市民防騙意識，WeChat Pay HK已在WeChat App內多次向用戶發送提示訊息，WeChat更通過已登記發送人名稱#WeChat官方ID面向廣大香港用戶發送提示短訊。 以下為騙徒以不同機構名ID發出的偽冒短訊截圖：

騙徒以不同機構名ID發出的偽冒短訊截圖

如果接到陌生或可疑短訊或電話，尤其涉及個人資料、賬戶或信用卡密碼、轉賬操作，請務必保持警惕，及時向警方或我們尋求協助。 官方聯絡方式： 香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線

WeChat Pay HK官方客服專線 3929 1666

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