搭載全域快門 120fps無黑屏連拍 Sony α9 III 動態攝影新標準

臨近年尾，Sony為各位影友繼續帶來聖誕驚喜！早前宣布推出「連拍旗艦」Sony α9 III全片幅相機，表示產品全球首載全域快門全片幅影像感測器，容易相機以高達120fps無黑屏高速連拍進行動態拍攝，對專業級影友來說，像觀鳥、大自然紀實、球賽或賽車等場合，捕捉決定性一刻可謂易如反掌。

Sony α9 III將於明年首季上市，配備全域快門24.6MP像素全片幅層疊式CMOS。

高密度焦平面相位檢測自動對焦 Sony α9 III配備全新開發全域快門24.6MP像素全片幅層疊式CMOS，具備高密度焦平面相位檢測自動對焦功能，廠方指專用AI處理單元能實時識別自動對焦，準確識別各種主體，配合加強版BIONZ XR影像引擎，實現高達每秒120幀無黑屏高速連拍，快門速度亦擺脫了傳統機械快門影像感測器的限制，帶來最高1/80000秒的快門速度，連環快拍不失真；在全速閃光同步功能下，新機容許影友拍攝傳統閃光燈無法捕捉的關鍵瞬間。此外α9 III亦配備8級光學5軸防震功能，影像渲染更高質。值得一提，今代相機加入可選擇「釋放延遲」功能，容許影友釋放延遲或根據觀景器進行拍攝；至於「預先捕捉」更可回退最多1秒並記錄按下快門前的瞬間，還有暫存記憶體和提升整體系統速度，影友可在一次30fps連拍中捕捉約390張細緻jpeg圖檔。

內建雙卡槽，適用CFexpress Type A和UHS-II SD卡。

系列首款無裁切4K 120p攝錄 除了影相勁，此機的攝錄性能亦同樣標青。α9 III是系列首款對應無裁切4K@120p攝錄，影友更可透過6K超取樣拍攝4K 60p影片。相機還有影像創建效果S-Cinetone，令拍攝對象脫穎而出，創造自然亮點，還有豐富的灰階表現和S-Log3，在Log拍攝模式下，可反映和顯示LUT導入設定；α9 III亦兼容影片創作者app後製。