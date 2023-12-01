熱門搜尋:
LV時裝秀 基辛格 劉馬車 轉數快FPS 明愛醫院 CLOCKENFLAP 年少日記 TVB 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 鍾培生
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-12-01 04:31:27
日報

搭載全域快門 120fps無黑屏連拍 Sony α9 III 動態攝影新標準

分享：
搭載全域快門 120fps無黑屏連拍 Sony α9 III 動態攝影新標準

搭載全域快門 120fps無黑屏連拍 Sony α9 III 動態攝影新標準

臨近年尾，Sony為各位影友繼續帶來聖誕驚喜！早前宣布推出「連拍旗艦」Sony α9 III全片幅相機，表示產品全球首載全域快門全片幅影像感測器，容易相機以高達120fps無黑屏高速連拍進行動態拍攝，對專業級影友來說，像觀鳥、大自然紀實、球賽或賽車等場合，捕捉決定性一刻可謂易如反掌。

Sony α9III

Sony α9 III將於明年首季上市，配備全域快門24.6MP像素全片幅層疊式CMOS。

高密度焦平面相位檢測自動對焦

Sony α9 III配備全新開發全域快門24.6MP像素全片幅層疊式CMOS，具備高密度焦平面相位檢測自動對焦功能，廠方指專用AI處理單元能實時識別自動對焦，準確識別各種主體，配合加強版BIONZ XR影像引擎，實現高達每秒120幀無黑屏高速連拍，快門速度亦擺脫了傳統機械快門影像感測器的限制，帶來最高1/80000秒的快門速度，連環快拍不失真；在全速閃光同步功能下，新機容許影友拍攝傳統閃光燈無法捕捉的關鍵瞬間。此外α9 III亦配備8級光學5軸防震功能，影像渲染更高質。值得一提，今代相機加入可選擇「釋放延遲」功能，容許影友釋放延遲或根據觀景器進行拍攝；至於「預先捕捉」更可回退最多1秒並記錄按下快門前的瞬間，還有暫存記憶體和提升整體系統速度，影友可在一次30fps連拍中捕捉約390張細緻jpeg圖檔。

Sony α9III

可觸控4軸多角度LCD顯示屏，適合直度攝錄。

Sony α9III

內建雙卡槽，適用CFexpress Type A和UHS-II SD卡。

系列首款無裁切4K 120p攝錄

除了影相勁，此機的攝錄性能亦同樣標青。α9 III是系列首款對應無裁切4K@120p攝錄，影友更可透過6K超取樣拍攝4K 60p影片。相機還有影像創建效果S-Cinetone，令拍攝對象脫穎而出，創造自然亮點，還有豐富的灰階表現和S-Log3，在Log拍攝模式下，可反映和顯示LUT導入設定；α9 III亦兼容影片創作者app後製。

Sony VG-C5垂直手柄 α9III

VG-C5垂直手柄將隨新相機一併登場，售價待定。

同場加映：VG-C5垂直手柄

為方便影友長時間拍攝，廠方同時推出VG-C5垂直手柄，其握位跟相機本身的快門按鈕區域採用相同設計，操作時就不會互相干涉，更易於掌握。再者，基於相機正面設置自訂按鈕，影友透過握持手柄的手指操作分配，也設有連拍速度提升的自訂按鈕，隨時改變連拍速度，支援專業攝影師在不同環境下進行機動拍攝。

查詢：2833 5129

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受