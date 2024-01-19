搭載Galaxy AI 實時翻譯 秒變摘要 無敵P圖 Samsung Galaxy S24 即日開訂1.31上市

隨著昨晨官方發布會剛結束，香港官方即宣布旗艦作Samsung Galaxy S24系列即日開放預售，1月31日上市！今代全系列手機以自家研發Samsung Gauss生成式 AI模型驅動，率先搭載「Galaxy AI」為用家日常操作提供大量令人驚喜的功能。加上廠方解釋，不少AI功能在毋須處於線上狀態也能運作！到底有AI加持的智能手機是怎麼一回事？

Galaxy AI內置大量助手

智能產品具備AI功能，聽得最多的就是內置電視的影像引擎，用來改善畫質表現。但今次Galaxy AI卻完全不同，是針對大眾手機常用的功能而設，最好用莫過於通話助手Call Assist，支援英、日、韓、普通話、泰文等13種常用語言，作雙向即時語音和文字翻譯。假設身處海外致電韓國餐廳預約，對方以韓文通話，只要在Galaxy S24撥打電話時選擇好翻譯語言和男聲或女聲演繹，對方會聽到AI演算的韓語查詢；而當對方回應時，自己會聽到由AI演繹的英語回覆。全程毋須手動翻譯之餘，通話文字更會即時顯示紀錄下來。另有筆記與錄音秒變摘要的轉錄助手Transcript Assist、AI填滿背景的相片助手Photo Assist和整合Google Lens以圖搜圖功能的「Circle to Search with Google」等，超級好用！