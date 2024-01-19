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科技
2024-01-19 04:30:38
日報

搭載Galaxy AI 實時翻譯 秒變摘要 無敵P圖 Samsung Galaxy S24 即日開訂1.31上市

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Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 S24+ S24 Ultra Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24

隨著昨晨官方發布會剛結束，香港官方即宣布旗艦作Samsung Galaxy S24系列即日開放預售，1月31日上市！今代全系列手機以自家研發Samsung Gauss生成式 AI模型驅動，率先搭載「Galaxy AI」為用家日常操作提供大量令人驚喜的功能。加上廠方解釋，不少AI功能在毋須處於線上狀態也能運作！到底有AI加持的智能手機是怎麼一回事？

Galaxy AI內置大量助手

智能產品具備AI功能，聽得最多的就是內置電視的影像引擎，用來改善畫質表現。但今次Galaxy AI卻完全不同，是針對大眾手機常用的功能而設，最好用莫過於通話助手Call Assist，支援英、日、韓、普通話、泰文等13種常用語言，作雙向即時語音和文字翻譯。假設身處海外致電韓國餐廳預約，對方以韓文通話，只要在Galaxy S24撥打電話時選擇好翻譯語言和男聲或女聲演繹，對方會聽到AI演算的韓語查詢；而當對方回應時，自己會聽到由AI演繹的英語回覆。全程毋須手動翻譯之餘，通話文字更會即時顯示紀錄下來。另有筆記與錄音秒變摘要的轉錄助手Transcript Assist、AI填滿背景的相片助手Photo Assist和整合Google Lens以圖搜圖功能的「Circle to Search with Google」等，超級好用！

搭載高通S8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy

Samsung Galaxy S24系列一如既往備有6.2吋S24、6.7吋S24+以及附S Pen的6.8吋S24 Ultra三種選擇。而為了對應Galaxy AI的強大功能，全系列更特別採用訂製版高通Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy，配合ProVisual Engine，以實現更強大AI效能。當中S24 Ultra更是首款採用鈦金屬邊框設計手機，並採用更耐用、低眩光顯示的Corning Gorilla Armor面板，更顯高貴。Galaxy AI亦能提升拍攝效能及質素，其中Galaxy S24 Ultra採用四重遠攝系統，配備全新的5倍光學變焦鏡頭、50MP像素感應器及Adaptive Pixel感應器，支援2、3、5到10倍的放大變焦，而Nightography黑夜亮攝更帶來重大升級，即使在低光環境以及變焦情況下，仍然能夠捕捉到高清細緻的影像，此技術基於手機配備較上代大六成的1.4μm像素尺寸，能夠在昏暗的環境下捕捉更多光線。

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售價方面，Samsung Galaxy S24、S24+及S24 Ultra分別售5,898港元起(8GB+256GB)、7,598港元(12GB+256GB)與9,898港元起(12GB+256GB)，1月31日正式上市。查詢：3698 4698

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