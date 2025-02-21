搶人才丨科技園公司首辦AI人才招聘會 提供逾千職缺 有初創請人坦言應徵者須具備AI實踐與轉化應用思維

AI應用盛行，無論企業、在職人士還是學生，都需要及早裝備相關技能。香港科技園公司(下稱：科技園公司)首次聚焦AI領域，於今日舉辦「AI in Action」主題人才招聘會，為年輕求職者及畢業生提供一站式求職平台，活動匯聚150多家專注於AI的園區公司參與，設立展區即場提供職涯諮詢甚至應徵程序，提供逾千個職位空缺，涵蓋軟件開發、數據分析和大模型算法等熱門工作，當中不乏知名科企如開發知名手遊《神魔之塔》的madhead等，成功吸引逾3,000人次參加。

是次招聘會沿用實體及網上形式並行，參加者能夠即場與招聘代表，或於「Talent Pool」網上平台了解各類職位空缺及要求，遞交申請。開幕禮上科技園公司更宣布聯同香港各大院校的工程及計算機科學學院，推出「Talent Foundry」計劃，旨在促進院校與業界間的交流，，為他們提供就業生涯規劃，以及專業發展支援，拉近學生技能與職場實際需求之間的差距，長遠而言將有效釋放本港學生的潛力，壯大本地科創人才庫。

嘉賓與學者均認同AI能輔助工作

小組分享有初創認為應徵者須具備AI實踐與轉化思維

香港科技園公司行政總裁黃克強喜見招聘活動反應踴躍，他認為充分展現了行業對人工智能人才的殷切需求。「在科技迅速發展的時代，科技園公司致力成爲創科與人才之間的橋梁。未來，我們會繼續緊貼市場需要，透過各種主題招聘會，幫助企業重點招募特定領域的人才。我們期望與新一代創新者及院校攜手合作，共同推動香港成為全球科技創新的重要樞紐。」

圓桌討論環節，科學園園區企業MadHead創辦人曾建中Terry、科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗和德勤人工智能研究院(香港)院長馬培煒博士，共同就探討AI對於未來工作的影響發表洞見。Terry直言現時投身遊戲開發人員未必熟諳編程知識，但必須熟悉如何運用AI軟件執行工作，他強調AI的積極應用，讓如遊戲版本更新測試、辨識遊戲欺詐行為的工作更有效率，但呼籲學生必須駕馭AI，非全盤由AI代勞。馬博士則簡介企業應用AI現況，針對客服善用生成式AI設計聊天機械人，作出分流，從而改善服務質素。王秀麗認為隨著AI應用更廣泛，學生除了必須裝備好相關技能外，亦不能忽視培養待人接物、與人溝通協作的技巧。

最後在傳媒與初創企業和實習應徵者的短敍分享上，園區初創孔文教育科技行政總裁Ali Shamaz和實習生 - 修讀港大計算機科學2年級的陳湛桁Henry，從勞僱雙方分享職場實戰體驗。Ali Shamaz表明初創最缺乏的，是具備將AI技術轉化成商業應用概念和心態的人才，他強調像他們的初創公司不一定只聘請科技人才，即使是銷售和市場營銷領域，能幫助初創將產品服務宣揚，也是重要的人才技能。而Henry雖然學習科技出身，但感謝園區的暑期實習計劃，令他能接觸園區企業實踐，讓他更了解自己喜好和長處，認為科技人才如有多重技能，將會更無往不利。