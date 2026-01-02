摺機唔駛兩千有得玩　Phantom V Flip 5G創新設計增效率

TECNO早在兩年前已推出Phantom V Flip 5G手機，而當時主要於發展中國家推出，並未有在港上市。而近期香港水貨市場出現了Phantom V Flip 5G，雖然是兩年前的產品，不過勝在可以兩千有找入手到摺疊屏手機，對一班想平玩摺疊手機的用家來講，是相當吸引！

老實講直板摺疊屏手機來來去去都是一樣的設計，不過Phantom V Flip 5G包裝盒內有齊原裝保護套、45W 三腳快充及USB – C線，香港用戶不再為保護套及充電器而煩惱。

視覺布局極具辨識度

Phantom V Flip 5G機身重量為195g，展開時厚度為6.95mm，摺疊時則為14.95mm，攜帶感相對輕便。