摺機唔駛兩千有得玩　Phantom V Flip 5G創新設計增效率

TECNO早在兩年前已推出Phantom V Flip 5G手機，而當時主要於發展中國家推出，並未有在港上市。而近期香港水貨市場出現了Phantom V Flip 5G，雖然是兩年前的產品，不過勝在可以兩千有找入手到摺疊屏手機，對一班想平玩摺疊手機的用家來講，是相當吸引！
老實講直板摺疊屏手機來來去去都是一樣的設計，不過Phantom V Flip 5G包裝盒內有齊原裝保護套、45W 三腳快充及USB – C線，香港用戶不再為保護套及充電器而煩惱。
視覺布局極具辨識度
Phantom V Flip 5G機身重量為195g，展開時厚度為6.95mm，摺疊時則為14.95mm，攜帶感相對輕便。
Phantom V Flip 5G的最大亮點在於其創新的機身設計。它將一塊1.32吋的圓形外屏置於機身上半部的中心，相機鏡頭與環形閃光燈則巧妙地環繞其周邊，形成一個極具辨識度的視覺布局。這塊圓形外屏的畫素密度為352ppi，能清晰顯示通知、時間、天氣及拍攝預覽，提升了摺疊狀態下的操作效率。
AI助理Ella支援ChatGPT
展開手機，內部配備了一塊6.9吋的OLED主螢幕(2,640 x 1,080)。這塊螢幕支援 10至120Hz的自適應刷新率（LTPO），可根據內容流暢度需求智能調節，同時兼具360Hz觸控採樣率，確保滑動與觸控反應迅速跟手。其鉸鏈結構支援自由懸停，可在30度至150度之間穩定開合，方便進行免手持拍攝或觀看影片。
系統預載基於Android 14的HiOS，其特色是整合了支援ChatGPT功能的AI助理 Ella，能處理更複雜的語音指令與對話，為用戶提供智能互動體驗。
據了解，現時Phantom V Flip 5G水貨暫時只提供8GB RAM + 256GB ROM紫色版本，定價為$1,999。購買連結
文章獲Mobile Magazine授權轉載