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科技
2024-02-05 15:31:00

摺疊屏iPad或成iPad mini後繼作 傳蘋果最快2026推出

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摺疊屏iPad或成iPad mini後繼作 傳蘋果最快2026推出

摺疊屏iPad或成iPad mini後繼作 傳蘋果最快2026推出

距離蘋果推出可摺疊螢幕裝置為時尚遠，不過現時普遍共識是，品牌應會先行推出摺屏版 iPad 或者 MacBook 為主，而 iPhone 則會在更晚日子才加入摺屏市場。

距離蘋果推出可摺疊螢幕裝置為時尚遠，不過現時普遍共識是，品牌應會先行推出摺屏版 iPad 或者 MacBook 為主，而 iPhone 則會在更晚日子才加入摺屏市場。

距離蘋果推出可摺疊螢幕裝置為時尚遠，不過現時普遍共識是，品牌應會先行推出摺屏版 iPad 或者 MacBook 為主，而 iPhone 則會在更晚日子才加入摺屏市場。

有傳蘋果2026推出8吋可摺疊iPad

從最新一輪流出的傳言，就有蘋果或最快在 2026 至 2027 年間，推出一款 8 吋左右螢幕尺寸的 iPad 新品。據韓媒引述消息人士資訊，蘋果似乎正在考慮首款進軍可摺疊螢幕裝置，將為取代現時 iPad mini 產品線的輕便平板電腦新品，且業內已有消息指，Samsung Display 跟 LG Display 等韓國廠商，在去年已陸續向蘋果遞交 7 至 8 吋螢幕大小摺屏平板樣本裝置。

據透露現時三星似乎在爭取相關生產訂單較具優勢，因品牌旗下 Samsung Display 早在 2019 年起就已累積相關面板生產技術，如蘋果挑選零部份亦頗大機會採用三星面板優先、其後一年左右再考慮 LG 等廠商。至於 iPad mini 是否會因摺屏版推出而中止銷售，據透露現時較偏向在發表 OLED 螢幕 iPad mini 系列後繼續維持生產，摺屏 iPad 則預期面向更高價格市場。

 

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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