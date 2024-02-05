摺疊屏iPad或成iPad mini後繼作 傳蘋果最快2026推出

距離蘋果推出可摺疊螢幕裝置為時尚遠，不過現時普遍共識是，品牌應會先行推出摺屏版 iPad 或者 MacBook 為主，而 iPhone 則會在更晚日子才加入摺屏市場。

距離蘋果推出可摺疊螢幕裝置為時尚遠，不過現時普遍共識是，品牌應會先行推出摺屏版 iPad 或者 MacBook 為主，而 iPhone 則會在更晚日子才加入摺屏市場。

有傳蘋果2026推出8吋可摺疊iPad 從最新一輪流出的傳言，就有蘋果或最快在 2026 至 2027 年間，推出一款 8 吋左右螢幕尺寸的 iPad 新品。據韓媒引述消息人士資訊，蘋果似乎正在考慮首款進軍可摺疊螢幕裝置，將為取代現時 iPad mini 產品線的輕便平板電腦新品，且業內已有消息指，Samsung Display 跟 LG Display 等韓國廠商，在去年已陸續向蘋果遞交 7 至 8 吋螢幕大小摺屏平板樣本裝置。