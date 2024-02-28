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科技
2024-02-28 07:00:00

摺Mon手機2024年出貨量增長 Samsung逾六成市場佔有率

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摺Mon手機2024年出貨量增長 Samsung逾六成市場佔有率

摺Mon手機2024年出貨量增長 Samsung逾六成市場佔有率

作為近年高端智能手機代表的可摺疊螢幕手機（摺Mon手機），摺Mon手機在去年出貨量達 1,590 萬部；市場調查機構 TrendForce 日前發表報告，預期今年摺Mon手機全球出貨量可望增長至 1,770 萬部，進一步拓展旗艦裝置市場空間。

據市場調查機構 TrendForce 報告中，展示全球可摺疊螢幕智能手機 2023 至 2024 年全球市佔率報表，預期主力開拓此類市場的三星將仍霸佔市場領導地位，能在 24 年維持 60.4% 市佔率；相對於去年推出麒麟9000S 晶片組，同時回歸 5G 市場的華為，調查預期在此前 Mate 60 等 5G 裝置為品牌帶來賣氣，能延續至摺屏手機領域，使其在 24 年市佔率有望由 11.9% 「翻一翻」至 19.8%。

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報告中提到雖整體出貨量有增加，不過報告預期摺屏裝置佔全球手機市場份額，僅能由去年 1.4% 小幅上升至 1.5%，預計要待 2025 年方能超過 2% 總市佔率。報告認為摺屏機增長幅度放緩，主因或包括現時摺屏裝置零售價仍相對高昂，同時早期「嘗鮮」試用摺屏手機面對維修情況，或讓消息者更換裝置時留存率較低。現時看來各大品牌基本都掌握以上要點，像三星就流傳今年或推出平價版 Z Fold 手機，同時蘋果亦流傳或將摺屏裝置推出時間表，後延至技術更成熟的 2026 年後。

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文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

2023年至2024年摺Mon手機內場佔有率，以Samsung最高

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