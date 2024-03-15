數據科普｜AI如何攻克2024奧斯卡的預測

2024年的奧斯卡頒獎典禮，以其話題性和充滿驚喜的一夜而廣受矚目。從約翰希南(John Cena)驚人的裸體出場介紹最佳服裝設計獎，到愛瑪史東(Emma Stone)在走上領獎台前的衣著失誤，這些小插曲不僅在社交媒體上引發熱烈討論，也為這一年度電影界盛典增添了更多的人性化和真實感。 在這些璀璨明星和意外事件的背後，人工智能(AI)在預測奧斯卡獎結果的應用同樣吸引了人們的關注。本文將探討Unanimous AI這個預測模型，它如何在娛樂獎項結果的預測上表現出色。 Unanimous AI運用了一種模擬自然界蜂群集體決策過程的技術——Swarm AI，將人類的直覺與人工智能算法相結合，進行預測。這種「智能群體」方法通過整合眾多參與者的見解和知識，旨在達到超越任何單一個體或算法的預測準確度。Swarm AI已連續第八年進行奧斯卡獎預測，其精準度屢次超越專業評論家和電影愛好者。

Swarm AI成功預測《奧本海默》是第96屆奧斯卡的大贏家｜來源： Unanimous AI

在第96屆奧斯卡獎頒獎典禮前，一群電影愛好者通過線上集結，花了約30分鐘共同預測16個主要獎項的獲獎結果。他們的集體智慧揭示了每個類別的勝出概率，反映了參與者對其選擇的信心程度。Swarm AI預測，《奧本海默》(Oppenheimer)將成為當晚的大贏家，不只在最佳影片類別中獲勝，還在多個重要類別中奪獎，包括基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)獲得最佳導演，以及施利安梅菲(Cillian Murphy)獲得最佳男主角。對《奧本海默》獲得最佳攝影獎的98%概率預測，展現了Swarm AI對這個獎項預測的極高信心。此外，Swarm AI也非常相信，描繪英國大屠殺主題的《特權樂園》(The Zone of Interest)將輕鬆奪得最佳國際影片獎，和《馬里烏波爾的20天》(20 Days in Mariupol)則將獲得最佳紀錄片獎。

從過去幾年的成績來看，類似的影迷群體在預測16個獎項中成功命中14個。多年來，Unanimous AI的奧斯卡Swarm AI展現了81%至93%的驚人準確率，遠超過主要媒體評論家和專業奧斯卡預測網站。 Swarm AI技術的應用遠不止於奧斯卡獎的預測。今年，Swarm AI成功預測了被低估的堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)奪得超級碗冠軍，證明了利用群體集體智慧和洞察力的價值。在過去幾年中，Swarm AI亦正確預測了肯塔基德比馬賽、2020年總統選舉等多項重大事件。 運用人工蜂群來增強人群智慧的應用範圍，遠遠超越了奧斯卡獎的預測。聯合國已經利用這項技術幫助預測全球饑荒熱點的情況，其他組織則正在探索使用蜂群智慧來促進立場對立的多方談判。