數據科普｜Meta巨額AI投資 成效引發質疑

4月25日清晨醒來，發現Facebook和Instagram的母公司Meta Platforms在延長交易時段中股價猛跌約15%。該公司於4月24日(美國時間)公布財報，宣布計劃今年將在人工智慧上的投資預算調升至400億美元，並預期明年的資本支出將進一步增加，以支持其雄心勃勃的AI研究和產品開發。由於預計未來支出大增及銷售增長放緩，其股價在延長交易時段暴跌15%，市值蒸發近2,000億美元，這也引發了公眾對於人工智能成本急速上升可能超出其帶來利益的擔憂。 文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官 馬克朱克伯格呼籲投資者保持耐心，堅稱公司對未來技術的大膽投資終將帶來回報。在電話會議中，他向投資者展示了AI在推動用戶增長和廣告成功方面已獲得的成就。面對來自Alphabet和Microsoft等科技巨頭的激烈競爭，Meta正在加大對AI技術的投資，這需要巨大的計算力。朱克伯格警告說，這些投資將顯著增加，且可能需要多年才能為公司產生回報。 市場對Meta的AI技術在企業市場的實際效能仍存有疑慮：企業是否真的願意讓可能出現幻覺的AI機器人與客戶進行互動？AI生成的廣告是否能達到廣告商的質量要求？AI的目標定位是否能夠足夠精確地將廣告投放給合適的受眾，同時確保價格合理？

Meta Platforms股價在4月24日延長交易時段暴跌15%，市值蒸發近2000億美元｜來源： Google Finance

在消費者市場方面，Meta於4月18日推出了由Llama 3模型驅動的新型AI助手「Meta AI」。這個助手已整合進Meta旗下包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger等多個應用，提供實時圖像生成、日常任務輔助和資訊檢索等功能。「Meta AI」目前已在美國、加拿大、英國、澳大利亞及其他14個地區上市(不包括香港)。 這次升級後的「Meta AI」助手，允許用戶在應用的信息流、聊天、搜索等功能中直接使用，實現任務執行和獲取實時資訊，毋須切換應用程序。此外，Meta AI的圖像生成速度也有所提升，能夠在用戶輸入文字的同時快速產生圖像，便於創建靈感或自定義動畫GIF等。 Meta還在其Messenger應用中推出了首批28個AI角色，包括許多熟悉的名人，如Charli D’Amelio、Dwyane Wade、Kendall Jenner、MrBeast、Snoop Dogg和Paris Hilton，以及一些針對特定用途如旅行代理設計的角色，以增強沉浸感。

有關「Meta AI」的討論量過去一周僅有27,000條，其中13%為負面評論｜來源： TOCANAN