數據科普｜OpenAI 開發者日： 探索AI未來的新篇章

OpenAI於11月6日在三藩市舉行的首屆DevDay開發者日活動，對人工智慧社群來說是一個標誌性的里程碑，象徵著AI創新的巨大飛躍。此次會議不僅有800人親自出席，還吸引了超過80萬的在線參與者。 DevDay的宗旨在於展示AI的最新發展成果，由OpenAI的首席執行官Sam Altman揭開序幕。該平台為全球開發者提供了一個集合、分享創意的機會，並可以首次了解 OpenAI 開發的新產品和功能。其中一些重大公告包括： 1. 1 億 ChatGPT 用戶：OpenAI 宣布 ChatGPT 的每週活躍用戶已經超過全球 1 億人，這標誌著它成為達到如此廣泛受眾的最快增長的消費產品之一。

2. 推出 GPT-4 Turbo：GPT-4 Turbo 是對先前 GPT-4 模型的一個重大升級，提供了雙倍的參數，能夠處理相當於 300 頁文本（128k token context）的提示，並更新了截至 2023 年 4 月的訓練數據，且其費用只有原GPT-4的三分之一。 3. 自定義GPTs（代理）：無需任何編程知識，用戶可以上傳自定義數據集，微調模型，為特定用途打造個性化的GPT版本，從而實現了AI使用的民主化。 4. GPTs 商店：OpenAI 計劃開設一個 GPTs 商店，經過驗證的建造者可以在其中發布和分享他們的個性化 GPTs 模型。這個市場將使開發者能夠將其創作變現，並促進社區對各種定制 GPT 的訪問。

5. 會話應用的助理 API：新的助理 API 促進了將先進的會話功能整合到應用程序中。它支持獲取外部知識，連接跨會話的記憶，並調用自定義編程功能，使得可以創建由 GPT-4 Turbo 驅動的複雜虛擬助理和聊天機器人。 6. 帶有內容審查的 DALL-E 3 API：OpenAI 讓 DALL-E 3 的 API 對開發者開放，允許以編程方式訪問 DALL-E 的文本到圖像生成能力，完整的內容審查工具以確保適當的輸出和多種輸出尺寸。 7. 版權盾牌以保護知識產權：一個新的版權盾牌計劃，旨在保護客戶在使用 OpenAI 的產品和 API 時免於潛在的知識產權糾紛。如果出現任何版權索賠，OpenAI 將承擔法律費用和費用。

社交媒體監控發現GPT-4 Turbo是DevDay開發者日活動最熱門的話題｜來源： TOCANAN

自定義GPTs（代理）及其商店是DevDay開發者日的另一熱門話題，在不到一天的時間內，便出現了不少有趣的自定義GPTs應用，如實時足球評論和旅遊路線規劃等。這些自定義GPTs可以讓任何人都能夠輕鬆創建針對個人日常生活、工作或家庭的定制版ChatGPT，並且可以與他人分享這些創新應用。這類插件式的操作使得GPTs能夠集成外部數據或與現實世界進行互動。 在本月晚些時候，OpenAI計劃推出GPTs商店，屆時用戶可以公開創建，分享他們的GPTs並可被搜尋，甚至有機會登上排行榜。

開發者將可根據人們對其GPTs的使用情況來賺取收入，你想試試嗎？