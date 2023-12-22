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科技
2023-12-22 04:30:38
日報

數據科普｜YouTube數據洞察： 預測2023年叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」

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數據科普｜YouTube數據洞察： 預測2023年叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」

2023年的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，定於2024年1月1日在亞洲國際博覽館隆重舉行。今年的主題「多謝你唱我」，不僅表達音樂與樂迷間的情感連結，更彰顯了音樂對個人生活的影響。

尹光、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒和Anson Lo盧瀚霆榮登「我最喜愛的男歌手」最後五強。而林家謙、Jer柳應廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安和MC張天賦則不得不退下火線。這五強的結果是通過公眾投票的多個階段決定的，從初步的十二強選出最終的五強，這一過程展現了粉絲對他們偶像的熱情支持。

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此氣泡圖展示了2023年YouTube上五位男歌手互動數據分析，凸顯出姜濤以501部視頻便獲得逾4,600萬觀看次數的表現｜來源： TOCANAN

今年的投票系統改革要求歌迷重新認證手機號碼以參與投票，這在網絡上引發了廣泛討論，有網友認為未實名的太空卡宣告失效，並可令MIRROR結束長期獲獎的轉折點。另一方面，尹光的《Dear myself》因其深刻的內涵受到高度評價，他的形象和時代進步同步，尤其是與AI技術的結合，使他贏得了「光B」的稱號，並在社交媒體上掀起了一股支持熱潮。儘管如此，許多人依然堅信MC張天賦和姜濤在這場競賽中有一席位，最終姜濤成功躋身最後五強。

我利用YouTube的互動數據，如觀看次數、點讚數、評論和分享次數來預測「我最喜愛的男歌手」的勝出者，因它是觀眾參與度和歌手受歡迎程度的直接指標。當深入研究2023年YouTube上標題包含五位歌手名稱的視頻數據時，姜濤的表現無疑是耀眼的。在這一年裡，他僅發布了501部視頻，但觀看次數已超過4,600萬，而且用戶互動數量更是達到了近110萬次。與同期的Anson Lo盧瀚霆相比，盧瀚霆的視頻雖多，但姜濤的每部視頻平均觀看次數和用戶互動都高於對手，這不僅證明了他作品的強大吸引力，也反映了他與樂迷之間的緊密聯繫和高度參與。

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這氣泡圖追蹤了2023年10至12月間五位歌手在YouTube上的影響力，顯示出盧瀚霆的單曲《ON》和姜濤的新歌《岩巉》取得的顯著互動及觀看成績｜來源： TOCANAN

在2023年10月，Anson Lo盧瀚霆發布了他的跳唱歌《ON》，迅速在YouTube上取得了矚目的成績，具體來說，這首歌到現在累積了超過880萬次的觀看和超過6萬次的互動。這顯示出他的音樂作品具有很高的吸引力。

進入11月，姜濤發布了35個視頻，包括他在月底推出的新歌《岩巉》，這些視頻獲得了11萬次的互動和289萬次的觀看，儘管他的視頻數量不及其他創作者，如尹光在同月發布了187個視頻，但姜濤的視頻展示了高質量的內容和強大的吸引力。

到了12月，有關姜濤的視頻發布數量增至83個，儘管互動次數減少到5萬次，觀看次數仍高達87萬次。相較之下，尹光在12月的影響力有所下降，38個視頻僅獲得了7千次的互動和32萬次的觀看。

在分析這些數據時，我們考慮到近因效應（Recency Effect）。盧瀚霆的《ON》比姜濤的《岩巉》早八周發布，這可能對觀眾的記憶和投票行為有所影響。因姜濤的「發力點」更接近投票期，這有利於他在這獎項投票中獲得優勢。

在綜觀YouTube數據洞察後，我們不僅預見了一場激烈的音樂競逐，更深刻感受到數據背後的故事。這些互動數字不僅是冷冰冰的統計，它們代表著無數樂迷的熱情和對偶像的支持。讓我們屏息以待，看誰將在這場音樂盛會中脫穎而出，獲得最終的榮耀。

文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

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