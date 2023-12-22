數據科普｜YouTube數據洞察： 預測2023年叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」

2023年的叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，定於2024年1月1日在亞洲國際博覽館隆重舉行。今年的主題「多謝你唱我」，不僅表達音樂與樂迷間的情感連結，更彰顯了音樂對個人生活的影響。 尹光、姜濤、Ian陳卓賢、張敬軒和Anson Lo盧瀚霆榮登「我最喜愛的男歌手」最後五強。而林家謙、Jer柳應廷、AK江𤒹生、Edan呂爵安和MC張天賦則不得不退下火線。這五強的結果是通過公眾投票的多個階段決定的，從初步的十二強選出最終的五強，這一過程展現了粉絲對他們偶像的熱情支持。

此氣泡圖展示了2023年YouTube上五位男歌手互動數據分析，凸顯出姜濤以501部視頻便獲得逾4,600萬觀看次數的表現｜來源： TOCANAN

今年的投票系統改革要求歌迷重新認證手機號碼以參與投票，這在網絡上引發了廣泛討論，有網友認為未實名的太空卡宣告失效，並可令MIRROR結束長期獲獎的轉折點。另一方面，尹光的《Dear myself》因其深刻的內涵受到高度評價，他的形象和時代進步同步，尤其是與AI技術的結合，使他贏得了「光B」的稱號，並在社交媒體上掀起了一股支持熱潮。儘管如此，許多人依然堅信MC張天賦和姜濤在這場競賽中有一席位，最終姜濤成功躋身最後五強。 我利用YouTube的互動數據，如觀看次數、點讚數、評論和分享次數來預測「我最喜愛的男歌手」的勝出者，因它是觀眾參與度和歌手受歡迎程度的直接指標。當深入研究2023年YouTube上標題包含五位歌手名稱的視頻數據時，姜濤的表現無疑是耀眼的。在這一年裡，他僅發布了501部視頻，但觀看次數已超過4,600萬，而且用戶互動數量更是達到了近110萬次。與同期的Anson Lo盧瀚霆相比，盧瀚霆的視頻雖多，但姜濤的每部視頻平均觀看次數和用戶互動都高於對手，這不僅證明了他作品的強大吸引力，也反映了他與樂迷之間的緊密聯繫和高度參與。

這氣泡圖追蹤了2023年10至12月間五位歌手在YouTube上的影響力，顯示出盧瀚霆的單曲《ON》和姜濤的新歌《岩巉》取得的顯著互動及觀看成績｜來源： TOCANAN