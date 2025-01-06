新一代 iPhone SE 有傳改名做 iPhone 16E　原因關價錢事？

較早時候，有消息人士開始放出風聲，表示預計今年春季亮相的下一代 iPhone SE，實際上並不會被稱為「iPhone SE」，而有可能會改為 iPhone 16E。這個謠言看起來很奇怪，但按照目前對 iPhone SE 4 的了解，未必沒有道理。

目前傳聞消息指出，新 iPhone SE 將會改用瀏海屏幕，支持 Face ID，會有 6.1 吋 OLED 屏幕，配備 A18 晶片，支持 Apple Intelligence，具有 USB-C 連接埠，並用上 iPhone 15 的 48MP 單後置鏡頭，並且會是首款用上 Apple 自家 5G Modem 的手機。這絕對是 iPhone SE 史上最大升級，自 2020 年第二代 iPhone SE 以來，Apple 就再沒有將它的外型升級，因此今次可能會是重大的更新。

放棄 SE 品牌只為提高售價

在價錢上，很多人預測 iPhone SE 4 的賣價約為 499 美金。如果是這樣的話，它將比 iPhone 16 Pro 的 799 美金便宜 300 元，主要只是少了動態島、快速按鍵以及超廣角相機。不過如果真的賣 499 美元，這個價位似乎划算得不太合理。

而這也許就是新 iPhone SE 可能會重新命名為 iPhone 16E 一個重大原因。如果他們放棄 SE 品牌，他們大可以提高 iPhone 的價格出售這款手機，而不會引起強烈反對。最重要是，iPhone 16E 發表之後，iPhone 15 仍會銷售，由於即將推出的 SE 被稱為 16E，這將會是一個很好的方式強調 iPhone 15 是一款不支援 Apple Intelligence 的舊手機。

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