新一代Shokz OpenRun Pro 2骨傳導及氣傳導運動耳機

Shokz OpenRun Pro 2有熔岩橙及砂石黑兩色可選。

美國品牌Shokz主打運動耳機，推出新一代旗艦級Shokz OpenRun Pro 2，首度應用全新科技DualPitch骨氣雙單元，結合骨傳導及氣傳導，帶來音質及功能升級，而且加倍舒適。 結合骨氣雙單元 Shokz OpenRun Pro 2為品牌首部結合骨傳導及氣傳導科技的運動耳機，利用DualPitch骨氣雙單元科技，骨傳導提供清脆清晰的中高音，氣傳導則可帶來強勁低音。試聽音質媲美普通耳機，飽滿細膩，而且佩戴輕巧舒適，不會夾頭。 氣傳導技術採用定制的18mm x 11mm超大環形振膜，開放式耳機難免要開得較大聲，但音質仍然穩定札實，配合背向發聲結構，音效平衡。骨傳技術加入雙音圈的推力及雙簧片振動系統輸出，人聲純淨清晰，並提升高音音質表現。配合Shokz OpenBass 2.0演算法動態調節，實時根據全頻音量的情況下，配合不同EQ設定。



AI通話降噪 配備AI通話降噪技術，保護人聲並降低96.5%的環境噪音，細節更加清晰，抗風雙咪結構有效降低風噪聲，提高通話品質。 配備自研的DirectPitch定向聲場技術，毋須入耳即可精準傳遞聲音，更於耳塞設計中加入了多個通風孔，減輕耳道壓力同時減少聲音外洩，不覺太多漏音。 超長續航力 長達12小時續航力 ，比上一代高20%，能保持待機10天，只需充電5分鐘，即可有長達150分鐘的音樂播放。具備IP55級防汗防水功能和雙層網狀結構、IPX7級USB-C接口和防塵防水充電蓋。

OpenRun Pro 2另有Mini版本後掛尺寸縮短了21mm，更適合頭圍較小的人士、女士及小朋友。建議零售價$1,599，現已發售。查詢：2955 1333