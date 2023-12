新代手機能否24小時全天候長開？

相對長開手機而不休息的話,較明顯影響的或會是系統資源釋放、以至間接降低日常操作效能。外媒 BatteryPlus Blog 就曾在本年初更新了「How Often Should You Turn Off Your Phone」一文,文中建議用家最好每星期關機一次,即關閉電源後讓裝置停擺一段時間(至少一至兩分鐘)再重啟,務求清空手機緩存、從愈加厚重的背景作業釋放電池使用壓力,務求讓手機回復至較佳狀態。