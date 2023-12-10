新代手機能否24小時全天候長開？

在智能手機推出這些年，經常被用家們時不時提到的「年經」問題，就包括了裝置能否 24／7 無間斷工作、需不需要間中關機休息一下，這個關於手機日常使用方式的「謎團」。

通常關於支持手機晚上關機說法用家，大都以這方式能讓裝置特別是電池壽命延長為理據，但其實早在 2015 年知名手機拆解網 iFixit 創辦人 Kyle Weins，在接受《時代雜誌》訪問時就已指出，相比起良好的手機電源管理（如管控充電循環次數），每日晚上關閉手機其實不大影響裝置日常維護表現。