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科技
2023-12-10 19:34:39

新代手機能否24小時全天候長開？

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在智能手機推出這些年，經常被用家們時不時提到的「年經」問題，就包括了裝置能否 24／7 無間斷工作、需不需要間中關機休息一下，這個關於手機日常使用方式的「謎團」。

通常關於支持手機晚上關機說法用家，大都以這方式能讓裝置特別是電池壽命延長為理據，但其實早在 2015 年知名手機拆解網 iFixit 創辦人 Kyle Weins，在接受《時代雜誌》訪問時就已指出，相比起良好的手機電源管理（如管控充電循環次數），每日晚上關閉手機其實不大影響裝置日常維護表現。

相對長開手機而不休息的話，較明顯影響的或會是系統資源釋放、以至間接降低日常操作效能。外媒 BatteryPlus Blog 就曾在本年初更新了「How Often Should You Turn Off Your Phone」一文，文中建議用家最好每星期關機一次，即關閉電源後讓裝置停擺一段時間（至少一至兩分鐘）再重啟，務求清空手機緩存、從愈加厚重的背景作業釋放電池使用壓力，務求讓手機回復至較佳狀態。

以筆者個人經驗而言，儘管長開裝置對使用頂配機型、如最新代 iPhone、Galaxy S 系列手機用家來說，未必一定感受到「Lag 機」情況（因硬件配置足夠好），不過定期重開手機，確實能減少各瑣碎系統問題，如 Android 平台經常裝卸 OTG 隨身碟，或會偶有出現僅能辨認「為 USB 裝置充電」選項，而未正確辨識隨身碟內容；這時就需要重開手機，以重置 USB 連接埠去錯。 

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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