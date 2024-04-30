新加坡品牌UB+無線藍牙喇叭dB1　平玩球形設計配4.5吋低音揚聲器

一副美觀的喇叭除了用來聽歌，絕對可以點綴家居。來自新加坡的音響品牌UB+正式登陸香港，最近推出的暢銷無線藍牙喇叭dB1，外觀採用品牌的專利球形設計，有點似音響名牌Devialet的影子，但價錢卻平一大截。

簡約球形設計

dB1專利球形設計靈感來自於天體和微觀粒子，提供亮白色、亮黑色和霧面黑色3種選擇，外殼採用聚碳酸酯製作，並配有三腳架，用磁吸的方式安裝。頂部設有皮革質手提帶，配有IPX5級別防水，可以拿到戶外使用。操作靠頂部的旋鈕，相當簡約。

搭載4.5吋的低音揚聲器，配備35mm的音圈、高音揚聲器和90mm的單元，增強音色細節，實現高音、音調和節拍平衡，可傳遞40Hz至20kHz頻率範圍內的音樂。採用一對5.2吋被動式低音輻射器，比揚聲器驅動器大3倍。在外殼內部依靠壓力和氣流的驅動，減少音頻失真和噪音。

