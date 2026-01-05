新年2026｜豐澤新春激減800件產品低至37折　$999組合優惠慳逾$8700（內附詳情）

農曆新年將至，豐澤由即日起至2月24日期間，於全線門市及網店同步舉行「新春三大激賞」，優惠低至37折；更推出限量「聰豐B魚蝦蟹套裝」及「聰豐B籤筒掛飾」，購買指定品牌或消費指定金額即可加購。

30件創抵價產品 新春必搶30款人氣精選產品，以創抵價出售，涵蓋個人護理、廚房小家電等，精選筍貨包括Bowers & WilkinsPI7 S2耳機，原價$3380，35折優惠價$1180；LG 55吋OLED AI 4K電視，原價$15980，55折後$8680；另有TOSHIBA洗衣機、HITACHI雪櫃及Dyson三合一暖風空氣清新機等。

$999起激抵入手組合 8大組合方式自由配搭「錢途無限」、「不蘆而獲」、「無蟹可撃」及「蝦肥屋潤」4大類別產品，自由組合價包括$999、$2998、$3998、$4998及$5998。門市及網店均可選購，靈活配搭各式電器包括手機、家電及影音產品等，組合優惠最高慳逾$8700，大手入貨更有著數。

800件產品低至37折 精選超過800款人氣家電以低至37折發售，優惠線下及線上同步。推介產品包括TOSHIBA電飯煲，65折優惠價$898；PHILIPS聲波震動牙刷優惠價$989；BRAUN蒸氣熨斗46折優惠價$1098。

新春限定禮品 今年豐澤特別推出開運套裝「聰豐B魚蝦蟹套裝」及「聰豐B籤筒掛飾」，由即日起至2026年2月24日，只要購買指定品牌或達到消費門檻，即可低至$38換購「聰豐B魚蝦蟹套裝」，買滿$999更可獲贈「聰豐B籤筒掛飾」一個。