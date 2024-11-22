新手入坑性價比之選 二千有找 黑膠唱盤連喇叭

近年掀起Y2K復古風，黑膠碟亦有復興趨勢，這款House of Marley的Revolution藍牙黑膠唱盤及Uplift藍牙書架喇叭，入門級款式適合新手試玩。外形吸引之餘，能做到開箱即用，首次玩黑膠都能即時上手，套裝價只需$1,980，性價比極高。

竹製面板上的防滑唱片墊以98%回收物料製作，並有回收塑料製成的防塵蓋。

新手友善設計

Revolution選用實心竹製面板及REWIND環保布料製作，美觀堅固。針對黑膠新手而設，出廠前已經預先調校針壓和抗滑力，用家只要在開箱後將唱臂尾部套上並扭緊砝碼，連接電源、配對喇叭或耳機，全程不用5分鐘就已經可以聽黑膠唱片，過程零難度。

帶動式設計有常用的33、45、78 RPM轉速，大小黑膠唱片都可應付。唱頭亦選用Audio-Technica出品，音質比起其他玩具品牌更好。支援雙向藍牙5.3無線傳輸，將黑膠唱片的音樂傳送到藍牙喇叭或耳機上播放外，亦能將手機音樂即時串流至唱盤，再經以RCA連接的音響系統播放。