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科技
2024-11-22 04:31:35
日報

新手入坑性價比之選 二千有找 黑膠唱盤連喇叭

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HouseofMarley Revolution藍牙黑膠唱盤 Uplift 藍牙書架喇叭

House of Marley Revolution藍牙黑膠唱盤及Uplift藍牙書架喇叭，整套只售$1,980。

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近年掀起Y2K復古風，黑膠碟亦有復興趨勢，這款House of Marley的Revolution藍牙黑膠唱盤及Uplift藍牙書架喇叭，入門級款式適合新手試玩。外形吸引之餘，能做到開箱即用，首次玩黑膠都能即時上手，套裝價只需$1,980，性價比極高。

 

HouseofMarley Revolution藍牙黑膠唱盤

竹製面板上的防滑唱片墊以98%回收物料製作，並有回收塑料製成的防塵蓋。

HouseofMarley Revolution藍牙黑膠唱盤

選用日本名牌鐵三角Audio- Technica的AT3600L MM唱頭，質素有保證。

新手友善設計

Revolution選用實心竹製面板及REWIND環保布料製作，美觀堅固。針對黑膠新手而設，出廠前已經預先調校針壓和抗滑力，用家只要在開箱後將唱臂尾部套上並扭緊砝碼，連接電源、配對喇叭或耳機，全程不用5分鐘就已經可以聽黑膠唱片，過程零難度。

帶動式設計有常用的33、45、78 RPM轉速，大小黑膠唱片都可應付。唱頭亦選用Audio-Technica出品，音質比起其他玩具品牌更好。支援雙向藍牙5.3無線傳輸，將黑膠唱片的音樂傳送到藍牙喇叭或耳機上播放外，亦能將手機音樂即時串流至唱盤，再經以RCA連接的音響系統播放。

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Uplift 藍牙書架喇叭

Uplift喇叭同樣使用竹物料製成，機頂上設有按鍵控制。

Uplift 藍牙書架喇叭

藍牙以外還有RCA及3.5mm AUX in有線輸入。

竹製書架喇叭

有唱盤亦要有喇叭配合，Uplift同樣採用實心竹製面板及REWIND布料包覆蓋機身，設計一致。喇叭採用有源設計，毋須配搭擴音機，駁上電源即可使用。連接方面提供藍牙5.3無線傳輸，亦保留RCA及3.5mm AUX in有線輸入，可連接黑膠唱盤、CD機、電腦等裝置。

選用一個3吋中低音單元，配搭軟球頂高音單元，音量充足飽滿，人聲清晰，播放黑膠唱片的音樂或串流音樂亦得。
House of Marley Revolution藍牙黑膠唱盤建議零售價$1,280，Uplift藍牙書架喇叭$980，套裝更只需$1,980即可入手，踏入黑膠世界的門檻更低。

 

查詢：9723 5623

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