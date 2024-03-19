新手機｜Motorola Edge 50 Pro印度首發　全球首部Pantone認證屏幕相機

新手機｜Motorola Edge 50 Pro 為品牌旗艦手機，配備 Snapdragon 8s Gen 3 晶片。

Motorola旗下首部配備Snapdragon 8s Gen 3晶片的手機Edge 50 Pro，近日終於在網上曝光。這部旗艦級智能電話早前在印度的X帳戶發布預告，並在當地電子商務平台Flipkart上建立網頁，準備推出市場，規格已被外媒流出。

Pantone保證靚色 根據TechRadar報道，Edge 50 Pro配備 6.7 吋的曲面pOLED顯示屏，輸出1.5K分辨率（2712 x 1220像素），並具備144Hz刷新率及支援 HDR10+。Motorola更聲稱這是「世界上第一個經Pantone認證的顯示屏」，能夠準確顯示顏色和膚色，並配備光學指模掃瞄器。

3 鏡頭配合 AI 攝影 相機配備3個鏡頭，包括5,000萬像素主鏡、1,300萬像素超廣角鏡及1,000萬像素長焦鏡頭。相機鏡頭都獲Pantone認證，手機攝像系統擁有至少5個AI技術，包括自動適應穩定確保主題保持置中；自動對焦追蹤可對移動的人物進行追焦；能改良相片的照片增強引擎；風格同步像是生成式AI工具；而傾斜模式則像移軸模式，產生如微縮般效果。



新手機｜Motorola Edge 50 Pro 有黑色、薰衣草色和白色可選，淺紫色特別耀眼。