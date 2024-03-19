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科技
2024-03-19 15:57:32

新手機｜Motorola Edge 50 Pro印度首發　全球首部Pantone認證屏幕相機

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新手機｜Motorola Edge 50 Pro 為品牌旗艦手機，配備 Snapdragon 8s Gen 3 高階晶片。

新手機｜Motorola Edge 50 Pro 為品牌旗艦手機，配備 Snapdragon 8s Gen 3 晶片。

Motorola旗下首部配備Snapdragon 8s Gen 3晶片的手機Edge 50 Pro，近日終於在網上曝光。這部旗艦級智能電話早前在印度的X帳戶發布預告，並在當地電子商務平台Flipkart上建立網頁，準備推出市場，規格已被外媒流出。

新手機｜Motorola Edge 50 Pro 設有 3 鏡頭及頂級配置，期待度高。 新手機｜以曲面靚芒作招徠，更是全世界獲 Pantone 認證的顯示屏，確保色彩不失真。

Pantone保證靚色

根據TechRadar報道，Edge 50 Pro配備 6.7 吋的曲面pOLED顯示屏，輸出1.5K分辨率（2712 x 1220像素），並具備144Hz刷新率及支援 HDR10+。Motorola更聲稱這是「世界上第一個經Pantone認證的顯示屏」，能夠準確顯示顏色和膚色，並配備光學指模掃瞄器。

新手機｜Pantone 可說是色彩權威，相片校正後色澤準確亮麗。 新手機｜各種 AI 攝影技術如自動對焦追蹤、照片增強引擎等，給用家輕鬆拍出吸引影像。 新手機｜風格同步可利用 AI 創作個人化的壁紙。

3 鏡頭配合 AI 攝影

相機配備3個鏡頭，包括5,000萬像素主鏡、1,300萬像素超廣角鏡及1,000萬像素長焦鏡頭。相機鏡頭都獲Pantone認證，手機攝像系統擁有至少5個AI技術，包括自動適應穩定確保主題保持置中；自動對焦追蹤可對移動的人物進行追焦；能改良相片的照片增強引擎；風格同步像是生成式AI工具；而傾斜模式則像移軸模式，產生如微縮般效果。
 

新手機｜Motorola Edge 50 Pro 有黑色、薰衣草色和白色可選，淺紫色特別耀眼。

新手機｜Motorola Edge 50 Pro 有黑色、薰衣草色和白色可選，淺紫色特別耀眼。

印度率先開售

其他配置支援125W有線和50W無線快充的4,500mAh電池，內置12 GB RAM及512 GB記憶體等。Motorola Edge 50 Pro提供黑色、薰衣草紫色和大理石紋白色3種 Pantone配色，傳於4月3日率先在印度推出，價錢預計為89,990印度盧比（約8,500港元），其他地區發售日期及售價則未定。

消息來源：TechRadar

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