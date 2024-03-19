新手機｜Motorola Edge 50 Pro 印度首發　全球首部 Pantone 認證屏幕相機

新手機｜Motorola Edge 50 Pro 為品牌旗艦手機，配備 Snapdragon 8s Gen 3 晶片。

Motorola 旗下首部配備 Snapdragon 8s Gen 3 晶片的手機 Edge 50 Pro，近日終於在網上曝光。這部旗艦級智能電話早前在印度的 X 帳戶發布預告，並在當地電子商務平台 Flipkart 上建立網頁，準備推出市場，規格已被外媒流出。

Pantone保證靚色 根據 TechRadar 報道，Edge 50 Pro 配備 6.7 吋的曲面 pOLED 顯示屏，輸出 1.5K 分辨率（2712 x 1220 像素），並具備 144Hz 刷新率及支援 HDR10+。Motorola 更聲稱這是「世界上第一個經 Pantone 認證的顯示屏」，能夠準確顯示顏色和膚色，並配備光學指模掃瞄器。

3 鏡頭配合 AI 攝影 相機配備 3 個鏡頭，包括 5,000 萬像素主鏡、1,300 萬像素超廣角鏡及 1,000 萬像素長焦鏡頭。相機鏡頭都獲 Pantone 認證，手機攝像系統擁有至少 5 個 AI 技術，包括自動適應穩定確保主題保持置中；自動對焦追蹤可對移動的人物進行追焦；能改良相片的照片增強引擎；風格同步像是生成式 AI 工具；而傾斜模式則像移軸模式，產生如微縮般效果。



新手機｜Motorola Edge 50 Pro 有黑色、薰衣草色和白色可選，淺紫色特別耀眼。