新春添運 果粉必買 龍仔emoji加持 AirPods Pro龍年特別版

下星期就是農曆新年，是時候買一份應節gadget俾自己！每年Apple都會為AirPods推出生肖特別版，深受果粉歡迎。今年也不例外，推出AirPods Pro龍年特別版，產品以最新AirPods Pro (第2代)作藍本，於盒面及充電器表面印上可愛龍仔emoji，戴住新耳機出街行大運，隨時行運一條龍！

龍仔emoji夠醒目 燙金龍仔利是封最吸睛 今年AirPods Pro龍年特別版，分別於盒面兩側印上金屬紅Apple標誌，以及代表龍年的醒目龍仔emoji。另外耳機充電盒表面則印上灰色龍仔emoji。相比過往幾款新年特別版，今次龍仔表情神態最正，尤其是「龍吐珠」零舍有氣氛。而隨耳機附上一盒6張龍年利是封，更為這款特別版畫龍點睛！事關其燙金設計將蘋果和祥龍融為一體，另一面寫有「神奇由你」，加上利是封內盒印上傳統飛龍圖案，相當吸睛，包括小編在內，不少人肯定不捨得用來封利是呢！

耳機規格仍是AirPods Pro (第2代)，搭載H2晶片。