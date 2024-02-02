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科技
2024-02-02 04:29:58
日報

新春添運 果粉必買 龍仔emoji加持 AirPods Pro龍年特別版

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新春添運 果粉必買 龍仔emoji加持 AirPods Pro龍年特別版

新春添運 果粉必買 龍仔emoji加持 AirPods Pro龍年特別版

下星期就是農曆新年，是時候買一份應節gadget俾自己！每年Apple都會為AirPods推出生肖特別版，深受果粉歡迎。今年也不例外，推出AirPods Pro龍年特別版，產品以最新AirPods Pro (第2代)作藍本，於盒面及充電器表面印上可愛龍仔emoji，戴住新耳機出街行大運，隨時行運一條龍！

龍仔 AirPodsPro

盒側印上金屬紅，代表龍年的醒目龍仔emoji。

龍仔 AirPodsPro

耳機充電盒表面則印上灰色龍仔emoji。

龍仔 AirPodsPro

附送利是封，燙金設計將蘋果和祥龍融為一體。

龍仔emoji夠醒目  燙金龍仔利是封最吸睛

今年AirPods Pro龍年特別版，分別於盒面兩側印上金屬紅Apple標誌，以及代表龍年的醒目龍仔emoji。另外耳機充電盒表面則印上灰色龍仔emoji。相比過往幾款新年特別版，今次龍仔表情神態最正，尤其是「龍吐珠」零舍有氣氛。而隨耳機附上一盒6張龍年利是封，更為這款特別版畫龍點睛！事關其燙金設計將蘋果和祥龍融為一體，另一面寫有「神奇由你」，加上利是封內盒印上傳統飛龍圖案，相當吸睛，包括小編在內，不少人肯定不捨得用來封利是呢！

AirPodsPro

耳機規格仍是AirPods Pro (第2代)，搭載H2晶片。

AirPodsPro

支援更智能的消噪表現，加入全新適應性EQ和對話感知功能。

主動消噪效能提升2倍

雖說是特別版，但真身仍是配備MagSafe充電盒的AirPods Pro (第2代)。正如去年推出時講過，耳機升級採用H2晶片，支援更智能的消噪功能和3D空間音效，加上全新適應性EQ，因應使用環境而動態調整噪音控制。其中主動消噪效能提升至上一代的2倍，並具備通透模式，可每秒減少和調低噪音強度達48,000次，方便大家聽到身邊動靜。加上對話感知功能，當你與人互動交流，自動降低媒體音量，同時增強在用家面前對話的聲音。而且一次充電，可供6小時連續播放。值得一提，MagSafe充電盒更配備U1晶片，支援精準尋找功能。
售價方面，符合IP54防水標準的AirPods Pro龍年特別版，售1,849港元，現已上市。

查詢：800 908 988

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