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科技
2024-04-05 16:56:45

新無線藍牙耳機Cambridge Audio Melomania M100　降噪靚聲音響級體驗

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英國Cambridge Audio推出第3代Melomania M100真無線降噪耳機，售價為$1,680。

英國Cambridge Audio推出第3代Melomania M100真無線降噪耳機，售價為$1,680。

英國經典音響品牌Cambridge Audio，最新推出第3代Melomania M100真無線藍牙耳機，以馳名的音質、主動降噪功能及個性化調整作為招徠，更標榜英國製造，聽歌有更高層次享受。

Melomania M100無線藍牙耳機外型簡約討好，充電盒及耳機上均有Cambridge字樣。 耳機備有5套矽膠耳塞及記憶海綿耳塞，不同尺寸符合耳形。

黑魂簡約設計

M100無線藍牙耳機外表沉實，全黑色藥丸型的充電盒，表面寫上Cambridge字樣，耳機同樣以黑魂配上銀圈，整體設計簡約有型。另備有3種尺寸的矽膠耳塞和兩種尺寸的記憶海綿耳塞，戴上耳輕巧貼服，亦有良好隔音效果。

M100耳機用上高保真技術及自適應主動降噪，確保音樂自然而澎湃。

M100耳機用上高保真技術及自適應主動降噪，確保音樂自然而澎湃。

CD音質有效降噪

耳機配備特別定制10mm高端驅動器和鈷磁鐵，並與自家CX系列高保真擴音機上使用的AB類放大器匹配，達致音響級的音質。同時使用Snapdragon Sound和aptX Lossless無線技術，令無線播放也能像CD般，不會有任何失真壓縮。今代加入的自適應主動降噪，採用了反饋和前饋技術的混合組合，有效隔絕外部噪音。

M100耳機可在Melomania Connect應用程式上作個人化調整。

M100耳機可在Melomania Connect應用程式上作個人化調整。

完全個性化調整

在全新的Melomania Connect應用程式，可以根據個人口味進行個性化調整，七段均衡器可手動微調，就如玩音響一樣個人化，藍牙5.3與LE Audio音頻亦支援AuraCast廣播音頻和LC3音頻編解碼器。

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M100耳機最高可達52小時的電池壽命，持續聽歌不斷電。

M100耳機最高可達52小時的電池壽命，持續聽歌不斷電。

高達16小時續航

M100一次充電即可提供高達10小時的播放時間，關閉主動降噪可達16小時。充電盒可提供兩次以上完全充電，總計可達52小時的電池壽命。另亦具備快速充電功能，只要充電10分鐘，即可再獲兩小時播放時間。

Melomania M100真無線耳機即日起於官方網站及授權經銷商發售，零售價為$1,680，對音質有要求者值得試試。

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