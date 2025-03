新Macbook Air 還是 iPad Air？　Apple CEO Tim Cook 又發新品預告

很大機會是發佈 Macbook Air?

全長 6 秒的影片中內容只有一句「There’s something in the AIR」,而「AIR」這隻字則以全大階來強調,並在最後被一樣十分纖薄的物件劃開。影片內容不禁令人想起是與主打輕薄的 MacBook Air 有關,而且 Apple 早在 2008 年預告第一代 MacBook Air 的時候亦用過一模一樣的字句,所以相信今次預告與 MacBook Air 亦十不離九。預計新一代 MacBook Air 將搭載 M4 晶片,最多能搭載 32GB,並且頻寬更快的 RAM,支援 Center Stage 的鏡頭等。