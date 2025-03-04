新Macbook Air 還是 iPad Air？ Apple CEO Tim Cook 又發新品預告

Apple 的 CEO Tim Cook 不時都會在社交平台上發文，而剛推出不久的 iPhone 16e 亦是由 Tim Cook 親自在社交平台上發佈預告，而昨日 Tim Cook 亦再度發功，在 X 上發佈新影片，疑似是再一次為下一項 Apple 產品作預告。

很大機會是發佈 Macbook Air? 全長 6 秒的影片中內容只有一句「There’s something in the AIR」，而「AIR」這隻字則以全大階來強調，並在最後被一樣十分纖薄的物件劃開。影片內容不禁令人想起是與主打輕薄的 MacBook Air 有關，而且 Apple 早在 2008 年預告第一代 MacBook Air 的時候亦用過一模一樣的字句，所以相信今次預告與 MacBook Air 亦十不離九。預計新一代 MacBook Air 將搭載 M4 晶片，最多能搭載 32GB，並且頻寬更快的 RAM，支援 Center Stage 的鏡頭等。

不過儘管這條影片有很大機會是發佈 Macbook Air，但其實 Apple 亦有其他產品是以「Air」命名，例如是 iPad Air，甚至是謠傳將在新一代 iPhone 系列中登場的 iPhone 17 Air，這些都不是沒機會成為今次預告的主角。相信這次的新品發佈將參考 iPhone 16e，以新聞稿加 Youtube 影片的形式發佈，而根據彭博記者 Mark Gurman 透露，新品最快在今個星期便會登場，所以果粉們亦不用等太久。 消息來源：X、9To5Mac 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章