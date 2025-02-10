DJI 最新推出的 Flip 無人機，外觀設計類似放大版的 Neo。四個螺旋槳採用全包圍保護罩，即使在飛行過程中撞到障礙物，槳葉也能減少損傷。前螺旋槳下方配備了支撐腳，增強降落時機身的穩定性。Flip 採用了雙葉槳設計，相較於 Neo 的三葉槳，在快速轉向和加減速時反應更靈敏，操控更加靈活。
機身螺旋槳採用摺疊設計
Flip 最大的特色是機身螺旋槳採用摺疊設計，摺疊後只有手掌大小，與 Neo 大小相近，方便放入背包攜帶。Flip 連電池總重量僅 249 克，屬於甲一類小型無人機，不需要註冊和購買保險即可飛行。不過，如果計劃帶 Flip 去日本旅行，需注意其重量超過日本無人機 100 克的重量豁免登記，出發前需預先註冊。
Flip 內建 1.9GB 儲存空間，支援 microSD 卡，配備三軸雲台相機系統，機身底部搭載 LiDAR 感應器，能更精準地掃描環境和進行地形檢測，並支援 3D ToF 前向避障功能。
簡單操作不需遙控器即可起飛
Flip 的操作非常簡單，不需要遙控器或連接手機即可起飛，適合沒有經驗的新手。只需在機身上選擇拍攝模式，將機器放在手掌上，鏡頭對著自己，等待自動識別臉部後即可起飛並開始追蹤拍攝影片。整個過程僅需 5 到 6 秒。拍攝完畢後，將手掌放在機身下方，無人機即可自動降落到手掌，全程無需使用遙控器控制，非常方便。
6種AI智能跟拍模式
Flip 內建 6 種不同的 AI 智能跟拍模式，包括跟隨、漸遠、環繞、沖天、聚焦和螺旋。這些模式操作簡單，只需在機身上選好模式後按一下即可自動跟拍，對於零經驗的新手來說非常方便。Flip 的追蹤靈敏度和靈活性得益於雙葉槳設計，比 Neo 的反應和靈活性更快，即使在跑步、轉彎或不斷轉圈時，Flip 也能快速追蹤位置。不過，Flip 的避障功能僅支援前向避障，倒後飛行時若遇到輕微碰撞，例如樹枝影響航道，無人機會自動降落，撞到較硬物件則可能墜機。但若因意外落地，Flip 可啟動警報音效找回。
Flip拍攝角度比 Neo 更廣
Flip 配備 1/1.3 吋感光元件和三軸機械增穩雲台，可拍攝 4800 萬像素相片，支援 4K 60fps HDR 影片拍攝及 1080p 100fps 慢動作拍攝。2.4μm 四合一大像素和雙原生 ISO 融合技術，即使在陽光或陰暗環境下拍攝，畫面依然清晰，細節豐富。拍攝角度比 Neo 更廣，具備裁切豎拍功能，方便後製 IG Reels、YouTube Shorts 等直式影片。Flip 透過連接手機進行收音，DJI Fly app 自動降噪處理，即使未使用外接麥克風，對話依然清晰。也可搭配 DJI Mic 2 或 Mic Mini 收音，提升收音品質。Flip 也可透過 DJI Fly App 控制，使用 app 可簡單使用六種 AI 跟拍模式。
可使用手機App當遙控器操作
若需遠距離拍攝，使用手機 App 控制最遠僅能飛到 30 米左右。手動操控時若飛出訊號接收範圍，無人機會停在失去訊號的位置或畫面斷線後不會自動返航，需走近無人機重新連接。建議使用 RC2 帶螢幕遙控器，安全性和穩定性更高，並可解鎖更多功能，如支援 O4 圖傳，操控最大距離可達 20 公里。實測遠距離時，圖傳顯示穩定。Flip 具備 GPS 定位一鍵返航、Active Track 等功能，可在遙控器螢幕上框選物件進行追蹤和環繞拍攝，輸入不同參數拍攝不同運鏡畫面，還有 Sport 和 Cine 兩個手動模式可選。
抗風能力
Flip 重量僅 249 克，受風面積較大，但實際試飛時在海邊有風環境下，機身仍穩定，三軸機械增穩雲台加持下，拍攝畫面不會明顯搖晃。
電池續航力
Flip 暢飛套裝包含三顆電池，電池容量為 3110 mAh，官方數據顯示一顆電池可使用約31分鐘。實測中，100% 電量飛行並拍攝 4K 影片約 25 分鐘出現低電量提示，再過約3分鐘強制降落。電池充電管家可同時為四顆電池充電，支援 PD 輸入，大大提升充電效率。
總結
DJI Flip 給人不少驚喜，機身可摺疊，摺疊後僅手掌大小，方便收納和攜帶。操作方面從新手一鍵 AI 智能追蹤到進階遙控器手動控制，Flip 提供不錯的操作體驗。鏡頭採用 1/1.3 吋感光元件，最高可拍攝 4K 60fps HDR 影片及 4800 萬像素相片，適合旅行拍 Vlog、攝影。電池續航力也不錯。DJI Flip 單機價格為 $3,049，比 Neo 貴一倍，但拍攝和規格方面 Flip 確實高幾個檔次。若你是航拍新手，Flip 是首選。
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