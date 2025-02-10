旅行拍片新寵DJI Flip摺疊航拍機實測 手掌起飛+4K畫質 日本用要注意1點

DJI 最新推出的 Flip 無人機，外觀設計類似放大版的 Neo。四個螺旋槳採用全包圍保護罩，即使在飛行過程中撞到障礙物，槳葉也能減少損傷。前螺旋槳下方配備了支撐腳，增強降落時機身的穩定性。Flip 採用了雙葉槳設計，相較於 Neo 的三葉槳，在快速轉向和加減速時反應更靈敏，操控更加靈活。

機身螺旋槳採用摺疊設計 Flip 最大的特色是機身螺旋槳採用摺疊設計，摺疊後只有手掌大小，與 Neo 大小相近，方便放入背包攜帶。Flip 連電池總重量僅 249 克，屬於甲一類小型無人機，不需要註冊和購買保險即可飛行。不過，如果計劃帶 Flip 去日本旅行，需注意其重量超過日本無人機 100 克的重量豁免登記，出發前需預先註冊。 Flip 內建 1.9GB 儲存空間，支援 microSD 卡，配備三軸雲台相機系統，機身底部搭載 LiDAR 感應器，能更精準地掃描環境和進行地形檢測，並支援 3D ToF 前向避障功能。

Flip 的操作非常簡單，不需要遙控器或連接手機即可起飛，適合沒有經驗的新手。

簡單操作不需遙控器即可起飛 Flip 的操作非常簡單，不需要遙控器或連接手機即可起飛，適合沒有經驗的新手。只需在機身上選擇拍攝模式，將機器放在手掌上，鏡頭對著自己，等待自動識別臉部後即可起飛並開始追蹤拍攝影片。整個過程僅需 5 到 6 秒。拍攝完畢後，將手掌放在機身下方，無人機即可自動降落到手掌，全程無需使用遙控器控制，非常方便。

6種AI智能跟拍模式 Flip 內建 6 種不同的 AI 智能跟拍模式，包括跟隨、漸遠、環繞、沖天、聚焦和螺旋。這些模式操作簡單，只需在機身上選好模式後按一下即可自動跟拍，對於零經驗的新手來說非常方便。Flip 的追蹤靈敏度和靈活性得益於雙葉槳設計，比 Neo 的反應和靈活性更快，即使在跑步、轉彎或不斷轉圈時，Flip 也能快速追蹤位置。不過，Flip 的避障功能僅支援前向避障，倒後飛行時若遇到輕微碰撞，例如樹枝影響航道，無人機會自動降落，撞到較硬物件則可能墜機。但若因意外落地，Flip 可啟動警報音效找回。

Flip 拍攝角度比 Neo 更廣，具備裁切豎拍功能，方便後製 IG Reels、YouTube Shorts 等直式影片

Flip拍攝角度比 Neo 更廣 Flip 配備 1/1.3 吋感光元件和三軸機械增穩雲台，可拍攝 4800 萬像素相片，支援 4K 60fps HDR 影片拍攝及 1080p 100fps 慢動作拍攝。2.4μm 四合一大像素和雙原生 ISO 融合技術，即使在陽光或陰暗環境下拍攝，畫面依然清晰，細節豐富。拍攝角度比 Neo 更廣，具備裁切豎拍功能，方便後製 IG Reels、YouTube Shorts 等直式影片。Flip 透過連接手機進行收音，DJI Fly app 自動降噪處理，即使未使用外接麥克風，對話依然清晰。也可搭配 DJI Mic 2 或 Mic Mini 收音，提升收音品質。Flip 也可透過 DJI Fly App 控制，使用 app 可簡單使用六種 AI 跟拍模式。

若需遠距離拍攝，使用手機 App 控制最遠僅能飛到 30 米左右。

可使用手機App當遙控器操作 若需遠距離拍攝，使用手機 App 控制最遠僅能飛到 30 米左右。手動操控時若飛出訊號接收範圍，無人機會停在失去訊號的位置或畫面斷線後不會自動返航，需走近無人機重新連接。建議使用 RC2 帶螢幕遙控器，安全性和穩定性更高，並可解鎖更多功能，如支援 O4 圖傳，操控最大距離可達 20 公里。實測遠距離時，圖傳顯示穩定。Flip 具備 GPS 定位一鍵返航、Active Track 等功能，可在遙控器螢幕上框選物件進行追蹤和環繞拍攝，輸入不同參數拍攝不同運鏡畫面，還有 Sport 和 Cine 兩個手動模式可選。

抗風能力 Flip 重量僅 249 克，受風面積較大，但實際試飛時在海邊有風環境下，機身仍穩定，三軸機械增穩雲台加持下，拍攝畫面不會明顯搖晃。 電池續航力 Flip 暢飛套裝包含三顆電池，電池容量為 3110 mAh，官方數據顯示一顆電池可使用約31分鐘。實測中，100% 電量飛行並拍攝 4K 影片約 25 分鐘出現低電量提示，再過約3分鐘強制降落。電池充電管家可同時為四顆電池充電，支援 PD 輸入，大大提升充電效率。 總結 DJI Flip 給人不少驚喜，機身可摺疊，摺疊後僅手掌大小，方便收納和攜帶。操作方面從新手一鍵 AI 智能追蹤到進階遙控器手動控制，Flip 提供不錯的操作體驗。鏡頭採用 1/1.3 吋感光元件，最高可拍攝 4K 60fps HDR 影片及 4800 萬像素相片，適合旅行拍 Vlog、攝影。電池續航力也不錯。DJI Flip 單機價格為 $3,049，比 Neo 貴一倍，但拍攝和規格方面 Flip 確實高幾個檔次。若你是航拍新手，Flip 是首選。